Le site Web de divertissement pour adultes Pornhub accepte la crypto-monnaie comme paiement par défaut pour le contenu premium, informant les utilisateurs qu’ils ne peuvent pas accepter les cartes de crédit pour le moment.

Si l’on veut profiter de plus que du contenu vidéo gratuit sur Pornhub, dont une grande partie du site Web a déjà supprimé, il aura besoin de crypto-monnaie à offrir.

Le service premium du site Web coûte 9,99 $ par mois et accepte une grande variété de crypto-monnaie, y compris Bitcoin, ZCash, Tether et bien d’autres.

La société Pornhub, basée au Canada, a vu ses relations avec Mastercard et Visa rompues après que les entreprises ont lancé des enquêtes sur des allégations d’explosifs publiées par le New York Times, alléguant un contenu d’exploitation sexuelle sur le site qui comprenait des femmes agressées et des mineurs se livrant à des actes sexuels.

Dans un communiqué de lundi, Pornhub a annoncé une purge du contenu du site. Le site Web « A suspendu tout le contenu précédemment mis en ligne qui n’a pas été créé par des partenaires de contenu ou des membres du programme modèle. » Le «programme modèle» est composé d’utilisateurs vérifiés. Auparavant, n’importe qui pouvait télécharger du contenu sur le site.

Les critiques ont fait valoir que la décision de Visa et Mastercard pourrait nuire aux artistes plus que quiconque, car ils sont maintenant extrêmement limités dans leurs options de paiement.

Pornhub a suggéré qu’ils étaient injustement ciblés par des groupes anti-pornographiques.

« Il est clair que Pornhub est ciblé non pas en raison de nos politiques et de la façon dont nous nous comparons à nos pairs, mais parce que nous sommes une plate-forme de contenu pour adultes, » la société a écrit dans un article de blog dimanche, citant le Centre national sur l’exploitation sexuelle et Exodus Cry / TraffickingHub comme deux des organisations.

« Ce sont des organisations vouées à l’abolition de la pornographie, à l’interdiction de matériel qu’elles prétendent être obscène et à l’arrêt du commerce du sexe », a ajouté la société.

