Porfirio Muñoz Ledo, caméléon politique vétéran du Mexique, est décédé

Porfirio Muñoz Ledo, caméléon politique vétéran du Mexique qui a joué un rôle clé dans les réformes démocratiques du pays, est décédé à 89 ans, a annoncé sa famille.

Ses proches n’ont pas donné de cause de décès, mais il était en mauvaise santé depuis un certain temps.

Depuis son entrée en politique dans les années 1970, Muñoz Ledo n’a jamais été loin du centre du pouvoir, quitte à changer de parti.

Les hommages ont afflué de la plupart des partis politiques mexicains; il avait appartenu à la plupart d’entre eux à un moment donné. Et de nombreux hommages ont commencé par des phrases comme « malgré nos différences », parce que Muñoz Ledo a fini par rompre avec chacun d’eux.

Brillant stratège, Muñoz Ledo a su concevoir de nombreuses voies possibles dans la longue transition du Mexique vers la démocratie. Mais il n’a jamais pu en imaginer un sans lui-même dans un rôle central.

Dans une interview de 2020 avec l’Associated Press, Muñoz Ledo a plaisanté sur sa propre mortalité. Lorsqu’on lui a demandé s’il représentait «l’histoire vivante» de la politique mexicaine, le professionnel politique à la voix rauque a répondu: «Je suis sur le point de devenir une histoire morte».

« Je consacre toute mon expérience et mon histoire à la démocratisation de ce pays », a-t-il déclaré. « C’est le dernier héritage que j’ai. »

Le président Andrés Manuel López Obrador a écrit sur son compte Twitter : « Je regrette le décès de Porfirio Muñoz Ledo, avec qui j’étais d’accord depuis longtemps. Les désaccords récents n’effacent pas les longs et bons moments d’amitié et de camaraderie.

À l’autre bout du spectre politique, l’ancien président Felipe Calderón — l’ennemi juré de López Obrador — a écrit : « J’ai appris la mort de P. Muñoz Ledo. Malgré nos divergences, nous avons travaillé ensemble dans l’opposition » pour faire passer des réformes électorales.

Ces réformes ont finalement rendu les élections suffisamment équitables pour que l’opposition puisse renverser le Parti révolutionnaire institutionnel au pouvoir en 2000. Le PRI, comme le parti est connu, avait alors occupé la présidence du Mexique pendant 70 ans sans interruption.

Muñoz Ledo a commencé sa carrière au PRI dans les années 1970, mais a rompu avec le parti en 1988 pour soutenir la candidature présidentielle du gauchiste Cuauhtémoc Cardenas. Cardenas a perdu lors d’une élection remplie de fraudes.

Muñoz Ledo est alors devenu un membre dirigeant du Parti de la révolution démocratique de Cardenas.

Mais en 2000, il s’est présenté à la présidence du Parti de la révolution authentique, aujourd’hui disparu.

Dans un autre changement, il a abandonné sa campagne au milieu de 2000 pour approuver – et faire campagne pour – l’ancien président Vicente Fox du parti conservateur du Parti d’action nationale. Malgré les différences idéologiques, Muñoz Ledo a senti que le charisme franc de Fox pourrait enfin évincer le PRI du pouvoir.

Bien qu’il ait travaillé sur la réforme du gouvernement sous l’administration Fox, Muñoz Ledo – qui avait déjà occupé des postes diplomatiques et ministériels, et qui allait plus tard servir au Congrès – a également rapidement rompu avec Fox.

En 2008, il faisait partie du Parti travailliste, mais envisageait déjà López Obrador comme prochain leader charismatique du Mexique.

C’est avec le parti Morena de López Obrador que Muñoz Ledo a joué son dernier grand rôle politique, en tant que leader de Morena à la chambre basse du Congrès.

Fidèle à lui-même, Muñoz Ledo a rompu avec López Obrador en 2022.

« Le gouvernement actuel est un populisme bon marché et viole l’État de droit », a déclaré Muñoz Ledo à l’époque.

Aucun plan funéraire n’a encore été annoncé.