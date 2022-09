Porcs envahissants, larmes libérales et appréciation de la nature

Nous étions allés aussi loin dans les broussailles de Floride que ma location de taille moyenne pouvait aller, mais nous étions encore à plusieurs kilomètres du piège à cochons. Je me suis donc garé à côté d’une clôture de barbelés et j’ai grimpé sur le siège arrière de la camionnette de notre guide avec la productrice de W5, Denise Kimmel.

Alors que nous commencions à avancer, Denise tapota discrètement mon épaule et fit un signe de tête vers la tasse de café posée entre les deux sièges avant. Les lettres noires et en gras indiquaient clairement les opinions politiques de notre guide : « Je lubrifie mes armes avec des larmes libérales ».

Nous n’étions plus à Toronto, Toto.

Nous serions venus en Floride pour notre histoire W5 sur les espèces envahissantes, parce que nulle part ailleurs en Amérique du Nord n’est aussi envahi. La Floride abrite désormais des pythons birmans, des iguanes verts, des lézards tegu, des escargots terrestres africains géants, des poissons-lions et plus de 500 autres plantes et animaux non indigènes.

Mais même contre cette liste, le cochon sauvage se démarque. Son intelligence, l’ampleur des dégâts qu’il cause et sa capacité à toujours garder une longueur d’avance sur les tentatives des humains pour les encercler font des porcs un ennemi particulièrement inquiétant. Et ils ne sont pas seulement en Floride. Ils marchent à travers les États-Unis et font rapidement des incursions au Canada.

En tant que biologiste, je suis à la fois fasciné et terrifié par les porcs envahissants. Et en tant que chasseur passionné et amateur de plein air, notre hôte Mike French a pu constater à quel point ils peuvent être intelligents, insaisissables et destructeurs.

Aujourd’hui, Mike nous conduisait vers l’un de ses lieux de chasse préférés, une zone isolée à quelques kilomètres de Yeehaw Junction, où nous pourrions voir le dernier outil dans la lutte contre les sangliers : un piège vivant appelé le “Pig Brig .”

Conduisant le long du bord d’un pâturage, avec un peuplement de palmiers à côté de nous, j’ai dit à Mike à quel point je trouvais le paysage magnifique. Mike a dit que c’était son endroit préféré au monde.

Bientôt, le camion s’arrêta dans une petite clairière. D’autres chasseurs locaux qui étaient venus se sont arrêtés à côté de nous avec notre caméraman W5, Jerry Vienneau. Ensemble, nous nous sommes approchés pour jeter un coup d’œil au piège vide.

Le “Pig Brig” consistait en un anneau circulaire de filet doux mais solide, à peu près aussi haut que mes aisselles. Là où les murs de l’enclos rejoignaient le sol, il y avait plusieurs pieds supplémentaires de filet, qui s’étendaient comme la traîne d’une robe de mariée vers l’intérieur du cercle.

Cette disposition permet aux porcs d’entrer facilement dans le piège, en s’enracinant sous le filet tout en appuyant leur museau dans le sol. Mais il est très difficile pour un cochon de sortir, car au moment où sa tête touche le mur, il se tient déjà sur le filet lui-même.

Nous avons pris un peu de temps pour explorer la région. J’ai signalé une paruline à gorge jaune (mon premier !), et Mike nous a montré des preuves de passage récent de cerfs. Ensemble, notre équipe a mis des appâts dans le piège (maïs et restes de gâteau d’anniversaire), installé nos caméras, puis est retournée aux véhicules. Avec un peu de chance, nous aurions des images de cochons entrant dans le filet cette nuit-là.

Je reçois beaucoup d’exploration de nouveaux endroits – c’est l’une des choses que j’aime le plus dans les reportages pour W5. Mais en remerciant Mike et en remontant dans ma propre voiture, j’ai repensé à la première impression que j’avais eue de sa tasse de café et j’ai réalisé que j’avais tiré quelque chose d’autre de mon expérience dans la nature ce jour-là.

Mike et moi venons de mondes assez différents, et dans d’autres contextes, nous nous sommes peut-être retrouvés à nous disputer sur un sujet ou un autre. Mais ce jour-là, nous avions vraiment apprécié la compagnie l’un de l’autre. Tout le monde aime être dehors, dans la nature. C’est une chose qui nous unit tous. Et c’est juste une autre bonne raison de protéger la nature de l’assaut des espèces envahissantes.



Correspondant Dan Riskin ; Producteur Denise Kimmel



