Porchlight réinvente ‘Rent’ de manière passionnante – Shaw Local

Il y a de bonnes comédies musicales de Broadway. Il y a de grandes comédies musicales de Broadway. Et puis il y a les comédies musicales de Broadway qui définissent une génération. “Rent” est un tel spectacle.

Jonathan Larson a écrit la musique, les paroles et le livre de l’opéra rock basé sur un concept du dramaturge Billy Aronson pour transformer “La Bohème” de Puccini en une comédie musicale dans la dure jungle urbaine du New York moderne. Aronson a conçu la prémisse en 1988. Larson et Aronson ont brièvement travaillé ensemble à partir de 1989. Trois de leurs chansons évolueront en une seule dans la partition finale de Larson.

À partir de 1991, avec la bénédiction d’Aronson, Larson a commencé à faire de « Rent » sa propre vision. “Rent” de Larson embrasse la laideur de l’itinérance, du sida et de la toxicomanie, tout en mettant en lumière la beauté des personnes qui luttent contre ces défis. Larson a également incorporé des idées supplémentaires de la dramaturge Lynn Thomson lorsque la comédie musicale a été développée et retravaillée au New York Theatre Workshop.

“Rent” a ouvert ses portes à Broadway en 1996. Tragiquement, Larson est décédé la nuit après la dernière répétition générale, ne voyant jamais son travail devenir un succès aussi emblématique. Le spectacle a déménagé à Broadway en avril 1996 et a remporté le Tony Award de la meilleure comédie musicale, du meilleur livre et de la meilleure musique.

“Rent” a également remporté de nombreux autres prix et a rendu instantanément célèbres des stars relativement inconnues : Adam Pascal, Daphne Rubin-Vega, Anthony Rapp, Jesse L. Martin, Wilson Jermaine Heredia, Idina Menzel, Fredi Walker et Taye. Diggs.

En effet, la fièvre du « loyer » s’est emparée de la nation. Plusieurs compagnies de tournées ont sillonné le pays, apportant aux masses l’interprétation du réalisateur de Broadway Michael Greif de l’œuvre de Larson. Des entreprises ont ouvert leurs portes au Canada, en Angleterre, en Australie et dans de nombreux autres pays.

Mon propre voyage avec “Rent” a commencé au milieu des années 1990, quand on envisageait de remplacer Adam Pascal dans la compagnie de Broadway. J’ai finalement eu sept rappels pour le rôle. Même si je n’ai pas joué Roger à Broadway, l’expérience m’a donné une compréhension détaillée de la série, et j’ai joué le rôle ailleurs. Cela reste l’une de mes comédies musicales préférées de tous les temps.

Le Porchlight Music Theatre de Chicago est exactement le bon type d’entreprise pour monter une vision totalement nouvelle pour “Rent” de Larson. Confortablement niché dans le Ruth Page Center for the Arts de 218 places, un ensemble de jeunes interprètes talentueux insuffle une nouvelle énergie à la comédie musicale dans le cadre d’une réinvention de l’histoire de Larson par le réalisateur très doué Adrian Abel Azevedo.

Le narrateur de la comédie musicale est Mark Cohen, un cinéaste en herbe qui lutte avec son engagement envers son art contre l’attrait de l’argent et le sacrifice des principes qu’il faudrait pour l’acquérir. Pour ce nouveau récit, Azevedo a changé le médium de choix de Mark du film à la vidéo. En fait, l’ensemble du décor de la designer Ann Davis est un témoignage vivant et respirant de l’art de la vidéographie.

L’utilisation généreuse de la vidéo par Azevedo tout au long de la comédie musicale est ingénieuse et bien exécutée. Grâce à des gros plans projetés, le public est invité à entrer dans une relation intime avec chaque personnage.

En effet, Azevedo apporte des changements radicaux à la norme établie pour “Rent”, y compris l’insertion de beaucoup de nouveaux dialogues et une utilisation plus libérale des talents de danse interprétative de la chorégraphe Laura Savage.

Dès le début, Azevedo établit cela comme le spectacle de Mark. Alors que les autres personnages jouent tous un rôle déterminant dans l’intrigue, c’est Mark qui nous guide. C’est une croix à porter, en quelque sorte, car, à la fin, Mark sera seul – celui qui racontera l’histoire. C’est un thème qu’Azevedo revisite tout au long du spectacle.

David Moreland est phénoménal dans le rôle de Mark. J’ai longtemps considéré Anthony Rapp et Neil Patrick Harris comme mes deux acteurs préférés pour interpréter le rôle de Mark. J’ai mis les talents de Moreland dans cette même sphère d’excellence.

Le colocataire de Mark, Roger, est un auteur-compositeur en difficulté et un ancien héroïnomane. Le mode de vie dangereux de Roger l’a rattrapé lorsque sa petite amie a annoncé qu’il avait contracté le sida, se suicidant plus tard. Roger est maintenant en convalescence et toujours amer et brisé.

Traditionnellement, le rôle de Roger a été joué avec un peu de bravade. Shraga D. Wasserman propose une interprétation très différente, s’efforçant de lui donner l’âme d’un poète plutôt que l’impétuosité d’un leader du rock ‘n’ roll. Wasserman joue sur le caractère physique d’être un toxicomane en rétablissement, avec des contractions et des incertitudes. C’est une approche très efficace et originale du personnage. Je l’ai aimé.

Wasserman a également une voix incroyable, avec une façon unique de chanter hors rythme, un style parfois utilisé dans le hip hop. Bien qu’intéressant, il s’avère finalement distrayant. Wasserman brille lorsqu’il est en duo avec d’autres interprètes, où ils doivent tous deux correspondre au rythme tel qu’il est écrit pour rester synchronisés.

Alix Rhode incarne Mimi Marquez et Shraga D. Wasserman est Roger Davis dans “Rent” du Porchlight Music Theatre, jusqu’au 11 décembre au Ruth Page Center for the Arts de Chicago. (Photo fournie par Liz Lauren)

L’intérêt amoureux de Roger est Mimi Marquez, une danseuse exotique de 19 ans. Comme Roger, elle vit avec le sida et l’itinérance. Contrairement à Roger, sa toxicomanie est toujours active. Alix Rhode est excellente dans le rôle. Elle a le look, la voix et la sensualité pour faire battre les cœurs.

L’ami de Roger et Mark, Tom Collins, revient en ville en tête du spectacle. Collins est brillant, mais, comme ses amis, pas si concentré sur les attentes de la société. La tragédie se transforme en bénédiction lorsque Collins est attaqué par des agresseurs, mais ensuite soigné par une belle drag queen nommée Angel. Angel devient l’amour de sa vie, aussi longtemps ou aussi peu que cela puisse être pour deux personnes vivant avec le sida au début des années 1990.

Josh Pablo Szabo (de gauche à droite) joue Angel et Eric Lewis est Tom Collins dans “Rent” du Porchlight Music Theatre, jusqu’au 11 décembre au Ruth Page Center for the Arts de Chicago. (Photo fournie par Liz Lauren)

La nouvelle vision d’Eric Lewis sur Collins est parmi les meilleures que j’ai jamais vues, le jouant comme jeune et innocent. Son chant dynamique et émouvant a fait pleurer le public dans “I’ll Cover You (Reprise)”. Si Lewis n’obtient pas une nomination aux Jeff Awards, je serai choqué.

Comme à l’origine mis en scène, Angel est un rôle qui nécessite un danseur fort, un chanteur angélique et un comportement doux et aimant avec juste ce qu’il faut de culot. Josh Pablo Szabo est un acteur fort, donc la personnalité du personnage est claire et très attachante. La décision de la direction de changer la prononciation du nom d’Angel est compliquée par la façon dont le nom est utilisé plusieurs fois dans les paroles des chansons.

L’ex-petite amie de Mark, Maureen, fait toujours partie de leur cercle social d’artistes et d’inadaptés. C’est une artiste de performance qui a quitté Mark pour commencer une relation avec une avocate haut de gamme nommée Joanne.

Lucy Godínez donne au public une Maureen comme on n’en a jamais vu auparavant. Son “Over the Moon” est de loin la performance la plus créative et la plus divertissante du numéro que j’aie jamais vue. En face de Godínez dans le rôle de Joanne, Teressa LaGamba montre une grande voix et de solides talents d’acteur.

Benjamin Coffin III complète la famille des artistes en difficulté. Vivant autrefois parmi Mark, Maureen et les autres, Benny a quitté la rue en se mariant avec de l’argent. Bien joué par Abraham Shaw, Benny doit marcher sur une ligne mince et sinueuse – parfois méchant et, à d’autres moments, ami.

Une clé égale du succès de “Rent” est l’ensemble. Porchlight a réuni un groupe d’interprètes de premier ordre pour compléter le casting. Bridget Adams-King se démarque en tant que soliste de “Season of Love”. Sa voix vous remplit de bonheur et vous laisse en redemander. Le reste de l’ensemble solide comprend Wesly Anthony Clergé, Naphtali Curry, Leah Davis, Caitlin Dobbins, Nick Johnson, Chris Khoshaba, Nik Kmiecik, Ziare Paul-Emile, TJ Tapp et Brennan Urbi.

Le réalisateur a tiré des performances incroyables de ses acteurs. Si un renouveau de Broadway était prévu, Moreland et Lewis seraient des noms auxquels le directeur de casting devrait sérieusement réfléchir.

Le directeur musical et chef d’orchestre Michael McBride dirige un solide groupe de musiciens. Les chansons de Larson pour “Rent” englobent un certain nombre de styles de musique différents, et le groupe les gère tous bien.

Le costumier Gregory Graham mérite une énorme reconnaissance pour avoir réalisé le look de “Rent” sans imiter les costumes de la production originale. J’ai adoré les choix de Graham – très uniques mais respectueux de la tradition en même temps.

L’ensemble de la distribution, de l’équipe et du personnel artistique du Porchlight Theatre méritent une ovation debout pour leurs talents qui façonnent un nouveau regard sur un classique moderne. “Rent” est un spectacle puissant tel qu’il est écrit, et les larges coups de pinceau qu’Azevedo utilise pour peindre sa nouvelle image vivante du monde de Larson doivent être félicités.

[Open caption performances are planned Nov. 19 and 26.]

SI VOUS ALLEZ

QUEL: “Rent” par Porchlight Music Theatre

OÙ: Le Ruth Page Center for the Arts, 1016 N. Dearborn St., Chicago

LORSQUE: Diverses heures du jeudi au dimanche, prolongées jusqu’au 11 décembre

COÛT: Les billets commencent à 25 $