Porc, Pimms et Boris pour PM: le rôti de porc conservateur suggère que Johnson est toujours le favori de la base du parti

Sur les pelouses bien entretenues de la maison de Peter et Marjorie Marsh – Aston Hall; une pile du XVe siècle – 150 invités sont assis autour de tables à tréteaux en dégustant un rôti de porc et des verres de Pimms.

Ils sont principalement à la retraite et, si l’on se fie à l’allée spacieuse et à la cour à l’avant, ils sont arrivés ici dans une variété d’Aston Martin, de BMW et de Range Rover.

Ils font également partie des 0,3% de la population britannique – environ 150 000 personnes – qui décideront du prochain Premier ministre du pays.

C’est la fête d’été des conservateurs du North Shropshire.

Et, si la conversation d’aujourd’hui est une indication, il n’y a qu’une seule personne que beaucoup de ces membres de base veulent voir comme premier ministre. Euh, Boris Johnson.

“Qui j’aime?” demande Marjorie, l’animatrice de 78 ans – et arrière-grand-mère de cinq enfants – à un moment donné. « Je peux te répondre en une seconde, ma chérie : je suis parfaitement content du type que nous avons. Boris. Oui, il a été un vilain garçon. Il a raconté des mensonges. Mais il sait retrousser ses manches et rester coincé. Je pense qu’il est l’un des rares politiciens qui sait qu’il existe une partie du pays qui ne s’appelle pas Londres.

Maintes et maintes fois, au cours des baps et de l’alcool en plein air ici dans le village de Wem, le même sentiment est exprimé ici: M. Johnson n’a peut-être pas toujours été tout à fait d’accord avec la vérité, mais, quand cela comptait, il avait fait avancer les choses .

“Brexit, Ukraine, déploiement du vaccin”, déclare Marjorie. «Il a passé un moment terrible, et il a fait face à tout ce qui lui a été lancé. C’est ce qui compte.”

Il y a quelque chose d’ironique ici – parce que c’est sans doute le North Shropshire qui a fait autant que n’importe qui pour se débarrasser de Johnson. L’étonnante défaite des Tories aux élections partielles face aux Lib Dems dans ce véritable cœur bleu en décembre a sans doute été le début de la fin de son mandat de premier ministre. Une ou deux personnes ici ont même voté jaune.

“Mais”, dit l’un d’eux, “je voulais donner un choc au gouvernement – pas vraiment le décapiter.”

(Indépendant)

En tout cas, quid des deux désormais en lice pour le remplacer ? Rishi Sunak et Liz Truss ? Un air général d’ambiguïté; d’esprits non constitués; qu’aucun des deux candidats n’ait exactement la poussière d’étoiles – ou même les politiques – pour exciter de la même manière que, oui, M. Johnson (et Get Brexit Done) l’ont fait en 2019.

“Vous pensez à un dîner et vous auriez Boris autour de la table en un éclair”, explique Lynn Grifiths, une employée de banque à la retraite. “Mais [Sunak and Truss] Je ne suis pas si sûr.”

Un moment de réflexion. Elle est l’une des rares personnes ici à penser que le Premier ministre a dû partir à la suite des scandales Partygate et Chris Pincher. “Bien sûr,” dit-elle, “avoir quelqu’un à votre table n’est pas la même chose que de lui faire confiance pour préparer le dîner, si vous voulez.”

Deux autres principales observations ici au soleil, donc.

La première. Les promesses de réduction d’impôts de Truss ne semblent pas être le vainqueur du vote auprès des membres de base que beaucoup pourraient supposer. Parmi ces conservateurs du North Shropshire, il y a au moins un consensus sur le fait que Sunak fait davantage confiance à l’économie; qu’il a raison de dire que le pays ne devrait pas emprunter d’argent pour financer un tel régime et qu’il risque l’inflation. Étonnamment, peut-être, il y a aussi un sentiment apparent qu’au milieu d’une crise du coût de la vie presque sans précédent, la réduction des impôts n’aidera pas ceux qui en ont le plus besoin.

« Ce ne sont pas les gens comme moi qui ont besoin d’aide », dit Michael Macdonald, 79 ans, agriculteur à la retraite. “Je n’arrête pas de dire que les personnes qui souffrent le plus ne paient pas d’impôts ou qu’elles paient très peu [because they earn less]. Le couper n’est pas bon pour eux, et ce sont ceux qui ont besoin de cette aide.

Parce que moralement c’est la bonne chose à faire ? “Oui, c’est vrai”, dit-il, avant de souligner que les économies ne se développent pas en permettant à un nombre important de personnes de tomber dans la pauvreté.

(Indépendant)

Le deuxième constat ?

Malgré ce qui précède, Truss semble – à peu près – être le plus apprécié des deux candidats. L’extraordinaire richesse de Sunak, son éducation dans une école privée et sa présentation soignée l’ont, dans une certaine mesure, isolé de ces membres du parti. Les affaires fiscales de sa femme – elle a échappé à des millions d’impôts potentiels au Royaume-Uni en n’étant pas domiciliée – restent également un point sensible.

“Comment quelqu’un comme ça peut-il avoir une idée de ce que vivent les gens ordinaires?” demande Annie Dawkes, une assistante retraitée du dessinateur. “Il est trop éloigné de la vie normale.”

Certains pourraient suggérer qu’il y a peut-être un peu de pot-bouilloire-noir ici. Il s’agit d’une soirée estivale, après tout, où l’hôte dispose d’un robot tondeuse qui coupe continuellement sa vaste pelouse. Beaucoup ici, pourrait-on suggérer, n’auraient également aucune idée des luttes auxquelles beaucoup seront confrontés cet hiver. Mais alors, comme le note une personne à propos de l’apparente contradiction : “Personne n’a jamais dit que la politique avait du sens”.

Quelque chose d’autre qui pourrait bien avoir perdu les votes de Sunak, dit Peter Broomhall, un conseiller de 72 ans, est sa conduite lors du débat télévisé de la BBC. À 14 reprises, l’ancien chancelier a interrompu le ministre des Affaires étrangères.

“C’était discourtois”, dit Broomhall. “Ce n’est pas comme ça que vous menez un débat pour de hautes fonctions et pour beaucoup de ces gens” – un bras autour de la garden-party – “les manières comptent.”

(Indépendant)

Il reste bien sûr encore un long chemin à parcourir avant l’annonce du gagnant le 5 septembre. D’ici là, il y aura plusieurs rafles à travers le pays, beaucoup plus d’apparitions dans les médias et presque certainement une ou deux surprises. Les opinions ne semblent pas si arrêtées qu’elles soient immuables. Pourtant, ici dans le Shropshire, pour l’instant, on a l’impression que Truss se dirige vers le numéro 10.

Une troisième, dernière observation, donc.

Contrairement à une majorité à travers le pays, personne ici ne semble penser qu’une élection générale devrait avoir lieu une fois qu’un nouveau chef aura été choisi.

Est-il juste que 0,3 % du pays puisse choisir le nouveau Premier ministre du pays ? Une lueur dans les yeux de Broomhall. “Bien sûr”, dit-il. « On peut nous faire confiance. Nous allons bien faire les choses.