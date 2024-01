Populous réutilise les tribunes de Formule 1 pour le stade international de cricket modulaire de New York

Stade international de cricket du comté de Nassau / Peuplé. Image gracieuseté de Populous

Conçu par le bureau d’architecture Populous, axé sur le sport et le divertissement, le stade international de cricket du comté de Nassau sera situé dans le parc Eisenhower, à 30 miles à l’est de Manhattan, et devrait accueillir huit matchs au cours de la saison. Coupe du monde ICC masculine T20 2024. Le stade, d’une capacité de 34 000 places avec des unités VIP et d’accueil supplémentaires, devrait être achevé d’ici 3 mois. Le processus accéléré est rendu possible par le système modulaire, généralement utilisé dans d’autres sports tels que la Formule 1, le golf et les Jeux Olympiques.

Le projet C’est la première fois qu’un système de construction modulaire est utilisé pour un stade de cricket. Axé sur la durabilité, le projet réutilise les tribunes utilisées lors du Grand Prix de Formule 1 de Las Vegas, les travaux sur les infrastructures devant débuter en février. Le site du comté de Nassau est actuellement en cours de préparation et de démarcation, marquant la première étape du processus de construction. Le stade devrait être achevé début mai 2024 et accueillera le premier des huit matches le 3 juin.

Stade international de cricket du comté de Nassau / Peuplé. Image gracieuseté de Populous

En plus des espaces VIP et d’accueil, le lieu comprend une terrasse de fête et des cabanes, car il est également prévu d’accueillir un carnaval de cricket. Une fan zone dédiée offre des points de vente de nourriture et de boissons, tandis que les médias et les sociétés de diffusion disposent d’espaces dédiés stratégiquement placés. Le terrain sans rendez-vous est conçu et organisé en Australie, mais cultivé en Floride. Il sera transporté à New York début mai.

Article associé Populous dévoile la conception d’un stade multi-usage intégrant la technologie en Arabie Saoudite

Le cricket est un sport véritablement mondial avec une base de fans passionnés et compétents et nous sommes ravis de nous associer à l’ICC et de contribuer à l’organisation de la Coupe du monde de cricket masculin T20 aux États-Unis. Le stade modulaire et durable que nous avons conçu créera une expérience fantastique pour les fans et les visiteurs de cricket américains et internationaux qui pourront regarder les meilleures équipes et joueurs du monde. – Jeff Keas, directeur principal chez Populous

Récemment, Peuplé a révélé la conception de deux sites prévus pour Qiddiya City, un nouveau mégaprojet prévu près de Riyad, en Arabie Saoudite. Le premier site à être construit est une arène Esports de 5 155 places dotée de technologies immersives et d’une offre variée d’activités, de divertissements et d’espaces de vente au détail pour les journées événementielles et non événementielles. Dans le cadre du même district urbain, Populous a également dévoilé la conception du stade Prince Mohammed Bin Salman, un site multisports de 45 000 places situé au sommet de la falaise de Tuwaiq. Aux États-Unis, le même bureau a été chargé de concevoir le nouveau stade Indy Eleven à Indianapolis, une arène de 20 000 places prévue pour servir de nouveau domicile à l’équipe de football professionnelle Indy Eleven.