Populous dévoile le stade Prince Mohammed Bin Salman en Arabie Saoudite

Le studio d’architecture Populous a dévoilé son projet pour le stade Prince Mohammed Bin Salman à Qiddiya, en Arabie Saoudite, qui est un site proposé pour la Coupe du monde 2034.

Nommé en l’honneur de Mohammed ben Salmane, prince héritier d’Arabie saoudite, le stade situé dans le quartier des divertissements de Qiddiya aura un toit et un terrain rétractables.

Un côté du stade sera un grand mur LED rétractable, qui sera utilisé pour diffuser des événements en direct, des films et des spectacles laser. Une fois rétracté, il révélera une ouverture qui permettra aux sièges à trois côtés du terrain de surplomber la falaise Tuwaiq de 200 mètres de haut sur laquelle le stade est perché.

“Il s’agira du premier lieu au monde entièrement intégré avec un toit rétractable, un terrain et un mur LED combinés – une innovation architecturale offrant une polyvalence inégalée et permettant à l’espace de se transformer en différents modes événementiels en quelques heures”, a déclaré Peuplé.

Des écrans numériques couvriront l’extérieur du lieu géométrique, qui semble surgir de la falaise en une série de blocs décalés.

Autour du stade se trouveront des tours d’espaces sportifs et de divertissement reliés par une rue intérieure, également couverte par des écrans LED, qui dirigeront les visiteurs vers des ouvertures avec vue sur les falaises.

“L’extérieur du stade est formé d’un ensemble de cubes modulaires qui agissent comme une extension de la falaise de Tuwaiq, encadrés par des portails qui donnent un aperçu de l’avenir de la ville”, a déclaré Rhys Courtney, directeur principal de Populous.

“Les cubes et les portails dévalent la falaise pour créer une toile numérique massive qui interagit avec les utilisateurs à différentes échelles – depuis les vues au niveau de la rue jusqu’à l’expérience de la cuvette à trois côtés, en passant par les vues de la ville – transcendant la typologie du stade.”

Populous dévoile le design d’une arène d’esports éclairée au néon en Arabie Saoudite

Le stade fait partie de la candidature de l’Arabie Saoudite pour accueillir la Coupe du Monde de la FIFA 2034, Populous ayant conçu le stade de 45 000 places conformément aux exigences de la FIFA.

Il deviendra le stade des clubs de football professionnels saoudiens Al-Hilal et Al-Nassr, mais le stade devrait accueillir une gamme d’événements sportifs, de divertissement et de culture, notamment de la boxe, de l’esport, des concerts et des représentations théâtrales.

“Le stade Prince Mohammed Bin Salman représente un bond en avant dans la conception des stades et une nouvelle génération d’innovation numérique”, a déclaré Chris Lee, directeur général de Populous.

“Le niveau de technologie embarquée permettra à la fois des expériences de jeu et de divertissement incroyables et une nouvelle façon pour les fans de regarder et d’apprécier le football lui-même.”

Le stade Prince Mohammed Bin Salman sera le point central d’un quartier de divertissement et d’esports plus large pour Qiddiya conçu par Populous, qui devrait également inclure une arène d’esports éclairée au néon.

Avec des travaux de construction en cours à l’ouest de Riyad, Qiddiya est l’un des 14 « giga-projets » prévus pour stimuler le tourisme en Arabie saoudite et est détenu à 100 % par le Fonds d’investissement public.

En plus du stade et de la zone d’esports conçus par Populous, le mégaprojet de divertissement comprendra des salles de concert, une piste de course, un parcours de golf de marque Jack Nicklaus et un parc à thème Six Flags avec les montagnes russes les plus longues, les plus hautes et les plus rapides du monde.

The Line “continuera de prouver” que les critiques ont tort, déclare le prince héritier saoudien

Populous a conçu le stade pour qu’il soit bien intégré à la ville de Qiddiya et connecté à d’autres sites du quartier des jeux et de l’esport via des parkings incitatifs et des zones de dépôt. Des hôtels, des commerces et des restaurants seront construits à proximité.

Des installations à faible consommation d’énergie et climatisées garantiront des températures confortables toute l’année, notamment un lac construit sous le stade qui réutilise l’eau de pluie capturée pour prérefroidir le système de climatisation.

D’autres projets de Populous incluent le réaménagement du stade Etihad de Manchester City pour y ajouter un hôtel et un musée, ainsi que le stade Geodis Park à Nashville, qui, selon le studio, est le plus grand stade de football spécialement construit aux États-Unis.

Les images et la vidéo sont une gracieuseté de Populous.