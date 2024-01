Populous dévoile la conception d’un stade saoudien à flanc de falaise, formé de cubes modulaires | Nouvelles

Populous a dévoilé les plans d’un grand stade en Arabie Saoudite qui serait construit au sommet d’une falaise de 650 pieds de haut. Le stade Prince Mohammed Bin Salman cherche à « attirer des visiteurs du monde entier et à révolutionner l’expérience traditionnelle du stade grâce à sa conception immersive et ses caractéristiques technologiques uniques », selon l’équipe.

Crédit image : Populous

Situé dans la ville de Qiddiya, à 40 minutes de la capitale Riyad, le site est conçu pour accueillir les plus grands événements sportifs, de divertissement et culturels du pays et devrait attirer 7,6 millions de visites annuelles. Le stade sera le premier site au monde à combiner un toit rétractable, un terrain et un mur LED, offrant ce que l’équipe appelle une « polyvalence inégalée » en « permettant à l’espace de se transformer en différents « modes événementiels » en quelques heures.

Lorsqu’il est activé, le mur LED affichera des retransmissions d’événements en direct, des films haute définition et des spectacles laser. Lorsqu’il n’est pas utilisé, le mur cède la place à une vue sur la ville depuis le site situé à flanc de falaise. Pendant ce temps, la « HoloBox » du stade permettra « des interactions virtuelles avec des célébrités et des stars ».

Crédit image : Populous

« En concevant ce lieu phare, nous avons été inspirés à la fois par l’emplacement au sommet d’une falaise et par la philosophie d’innovation et de « Play Life » de Qiddiya », a déclaré Rhys Courtney, directeur principal et chef de projet de Populous. « L’extérieur du stade est formé d’un ensemble de cubes modulaires qui agissent comme une extension de la falaise de Tuwaiq, encadrés par des portails qui donnent un aperçu de l’avenir de la ville. Le stade s’étend sur la hauteur de la falaise pour relier le plateau supérieur et le quartier Gaming & Esports, au plateau inférieur et aux parcs à thème en contrebas.

Le site aura une capacité de 45 000 places et servira de stade aux clubs de football de la Pro League saoudienne Al-Hilal et Al-Nassr. En plus d’accueillir des événements tels que la Coupe du Roi d’Arabie saoudite et la Coupe d’Asie, le stade est également envisagé pour les Jeux asiatiques de 2034 et la candidature de l’Arabie saoudite pour la Coupe du monde de football de 2034.

Crédit vidéo : Populous

“Les cubes et les portails dévalent la falaise pour créer une toile numérique massive qui interagit avec les utilisateurs à différentes échelles, depuis les vues au niveau de la rue jusqu’à l’expérience de la cuvette à trois côtés, en passant par les vues à l’échelle de la ville, transcendant la typologie du stade”, ajoute Courtney. « Le stade central est entouré de tours créant un quartier sportif et de divertissement à usage mixte pendant 365 jours, formant des hiérarchies d’espace et d’activation. Une rue couverte à réalité mixte s’étend entre le stade et les tours environnantes pour faire circuler les supporters et le public vers les vues phénoménales au bord de la falaise sur Qiddiya.

La nouvelle du projet survient quelques semaines après que Populous a dévoilé une nouvelle arène d’esports distincte à Qiddiya. Par ailleurs, Janet Echelman a récemment achevé une structure ondulante dans la capitale saoudienne, informée par les données des tremblements de terre et des tsunamis.