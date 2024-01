Populous dévoile la conception d’un stade multi-usage intégrant la technologie en Arabie Saoudite

Stade Prince Mohammed Bin Salman – Extérieur. Image © Populous

Populous, en collaboration avec le conseil d’administration de Qiddiya Investment Company, a dévoilé le design du stade Prince Mohammed Bin Salman, un nouveau lieu polyvalent destiné à contribuer aux offres de Qiddiya City, un nouveau quartier dédié au sport et au divertissement à proximité Riyad, Arabie Saoudite. Situé au sommet de la falaise de Tuwaiq, haute de 200 m, le stade, doté d’une vaste gamme de technologies intégrées et de systèmes innovants, devrait accueillir certains des plus grands événements sportifs, de divertissement et culturels du pays.

La conception utilise des fonctionnalités technologiques uniques pour créer une expérience immersive pour les visiteurs. Un toit rétractable, un terrain et un mur LED permettent à l’espace de se transformer en différents « modes événementiels » en quelques heures. Le mur LED peut également être utilisé pour diffuser des événements en direct, des films haute définition et des spectacles laser, tout en permettant une vue sur la ville de Qiddiya lorsqu’il est désactivé.

Stade Prince Mohammed Bin Salman – Concert. Image © Populous

Le stade multifonctionnel de 45 000 places peut accueillir plusieurs spectacles en une seule journée, notamment du football, de la boxe, de l’esport, des concerts et des représentations théâtrales. Des fonctionnalités technologiques telles que HoloBox offriront également aux fans un accès à des données en direct et à des interactions virtuelles avec des célébrités. Le site est également conforme aux exigences de la FIFA en matière de compétitions interclubs et internationales, car il est prévu de servir de terrain aux clubs de football de la Pro League saoudienne Al-Hilal et Al-Nassr. Le stade est également l’un des sites proposés pour la candidature du Royaume à la Coupe du Monde de la FIFA 2034.

Le stade devrait devenir l’un des sites centraux du quartier de divertissement urbain de la ville de Qiddiya. Relié au tissu urbain grâce à une variété d’options de transport, notamment des parkings relais et des zones de dépose-minute, le lieu se trouve également à proximité de l’une des zones commerciales, de restauration et de divertissement à grande échelle du quartier, qui propose également des options d’hébergement. .

Stade Prince Mohammed Bin Salman – Extérieur. Image © Populous

L’extérieur du stade est formé d’un ensemble de cubes modulaires qui agissent comme une extension de la falaise de Tuwaiq, encadrés par des portails qui donnent un aperçu de l’avenir de la ville. Le stade s’étend sur la hauteur de la falaise pour relier le plateau supérieur et le quartier Gaming & Esports, au plateau inférieur et aux parcs à thème en contrebas. – Rhys Courtney, directeur principal et chef de projet pour le stade

Stade Prince Mohammed Bin Salman – Extérieur. Image © Populous

Également prévu pour le mégaprojet de divertissement et de tourisme Qiddiya City en Arabie Saoudite, Populous a récemment dévoilé le design d’une nouvelle arène Esports. Composé de six volumes effilés recouverts de néons, ce lieu multifonctionnel de 5 155 places devrait devenir le premier développement à être construit en Ville de Qiddiya. Le bureau d’architecture de renommée internationale a également publié des images du nouveau stade Indy Eleven à Indianapolis, aux États-Unis, ainsi que d’une nouvelle arène événementielle polyvalente et neutre pour le climat à Munich, en Allemagne.