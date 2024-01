Populous a conçu un stade de cricket temporaire à New York

Comme les États-Unis, le Canada et le Mexique préparer les stades et les terrains existants pour la Coupe du Monde de la FIFA 2026amateurs d’un autre sport, moins populaire en Amérique du Nord mais avec des fidèles (et royale) les spectateurs du monde entier attendent avec impatience leur vitrine mondiale. En juin, un terrain construit de manière modulaire dans le comté de Nassau, à New York, jouera hôte de la Coupe du monde T20 de l’International Cricket Councilun tournoi semestriel pour le jeu de batte et de balle.

Les projets visant à organiser le tournoi de cricket aux États-Unis sont en préparation depuis des années. La Coupe du monde T20 2024 marque la première fois que l’événement mondial se déroulera aux États-Unis. C’est également la première fois que l’équipe américaine se qualifie pour l’événement. Les États-Unis sont co-hébergement le Vingt20 tournoi avec les Antilles.

Une liste restreinte de quatre sites pour les matches a circulé en juillet 2023, avec des prétendants dans de grands parcs et des sites sportifs existants à Fort Lauderdale, en Floride ; Morrisville, Caroline du Nord ; Dallas ; et le parc Van Cortlandt de New York. Manifestations communautaires dans le Bronx a écarté ce dernier de la course, avec la CPI à la place proposer le parc Eisenhower à East Meadow, New York.

Compte tenu de l’utilisation temporaire du stade, son architecte Populous a conçu un lieu qui réutilise les tribunes des installations sportives existantes. Les sièges d’admission générale du Grand Prix de Formule 1 de Las Vegas seront utilisés pour construire le stade. Les spectateurs à la recherche d’un arrangement plus confortable ou festif pour regarder les matchs peuvent choisir parmi une terrasse de fête, des suites, des cabanes et une multitude de clubs VIP. Les options de restauration et de vente au détail ne manqueront pas non plus. Le stade abritera également des studios de diffusion.

Le terrain, c’est-à-dire le guichet ou le terrain de jeu, a également une histoire intéressante : la conception du gazon drop-in a été développée en Australie par Adelaide Oval Turf Solutions et l’herbe est actuellement labourée en Floride. Le peloton sera transporté à New York en mai avant le tournoi.

“Le cricket est un sport véritablement mondial avec une base de fans passionnés et compétents et nous sommes ravis de nous associer à l’ICC et de contribuer à organiser la Coupe du monde de cricket masculin T20 aux États-Unis”, a déclaré Jeff Keas, directeur principal de Populous dans un communiqué de presse. “Le stade modulaire et durable que nous avons conçu créera une expérience fantastique pour les fans de cricket américains et internationaux et les visiteurs qui pourront regarder les meilleures équipes et joueurs du monde.”

Populous a travaillé sur plusieurs des terrains de cricket les plus connus au monde, notamment le plus grand au monde. Stade Narendra Modi à Ahmedabad, en Inde ; Terrain de cricket de Melbourne en Australie; et Terrain de cricket du Seigneur à Londres.

Entre le 3 et le 12 juin, huit matches de la Coupe du monde masculine T20 2024 de l’ICC seront organisés sur le site temporaire de New York.