Populisme et relations internationales | IFRI

La tragédie de Gaza laisse-t-elle place à l’espoir ? La solution à deux États, seule rationnelle, peut-elle encore être mise en œuvre ? Les défis sont de taille : redessiner une géographie fracturée par la colonisation ; établir une voix palestinienne crédible qui puisse s’engager dans une longue négociation ; chercher à se faire accepter par la société israélienne ; et rallier un ensemble de puissances étrangères pour prendre des mesures concrètes et faire pression en faveur de la seule solution restante.

Au-delà de l’Ukraine et de Gaza, l’Afrique sert de terrain de jeu à des puissances rivales de tous bords : alors que la France recule et que les Etats-Unis hésitent, la Russie avance et plusieurs autres Etats s’affirment : la Turquie, l’Iran, les pays du Golfe, la Hongrie, voire l’Ukraine. L’éventail des stratégies opportunistes ne cesse de s’élargir, mais existe-t-il une logique géopolitique commune à toutes ?

Dans l’interview qui ouvre ce numéro de Politique étrangèreThierry de Montbrial analyse une scène internationale dans laquelle les principaux instruments conçus ces dernières décennies pour favoriser la gouvernance mondiale sont mis à mal. Il s’intéresse en particulier aux effets de la guerre en Ukraine et au destin incertain de l’Union européenne.

Ce numéro est disponible uniquement en français : Populismes et relations internationales

Gouvernance mondiale, Ukraine et Union européenne : Quo Vadis?par Thierry de Montbrial

POPULISME ET RELATIONS INTERNATIONALES

Populisme et extrême droite : de quoi s’agit-il exactement ?par Jean-Yves Camus

La diversité et les échecs du populisme économiquepar André Cartapanis

Qu’est-ce qu’une politique étrangère populiste ?par Sandra Destrad

Les institutions américaines et l’hypothèse « Trump 2 » : l’attrait de l’autoritarismepar Lauric Henneton

L’Argentine à l’ère du « miliisme »par Florian Vidal

ISRAEL-PALESTINE : VOUS PENSEREZ À LA PAIX ?

Israël-Palestine : une solution, deux Étatspar Élie Barnavi

Israël-Palestine : la question de la géographiepar Michel Foucher

ACTUALITÉS

La mer Rouge : une nouvelle ère géopolitiquepar Cyrille P. Coutansais

Afrique : le nouveau grand jeupar Thierry Vircoulon

Birmanie : une victoire militaire inaccessible, une paix négociée peu probable ?par Christian Lechervy

BAROMÈTRES

Paris 2024 : la géopolitique des Jeux Olympiquespar Jean-Baptiste Guégan

Syrie : représailles post-guerre civile et persistance du passépar Myriam Benraad

CRITIQUES DE LIVRES

Éditeur: Marc Hecker

L’enchevêtrement des crises au Sahel. Niger, Mali, Burkina FasoJean-Pierre Olivier de Sardan

Le djihad de la vache. Pastoralisme et formation de l’État au MaliGiovanni Zanoletti

Lu par Alain Antil

Retour de flamme. Comment les sanctions remodèlent le monde contre les intérêts américains, Agathe Demarais

Lu par Michel Makinsky