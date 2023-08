Popstars : Le chanteur des Rivals méconnaissable 18 ans après son énorme succès, la catastrophe de l’Eurovision et le scandale de l’affaire

JAVINE Hylton a l’air complètement différente deux décennies après être devenue célèbre sur Popstars: The Rivals.

La chanteuse a concouru pour une place dans Girls Aloud dans l’émission à succès en 2002 aux côtés de Cheryl Tweedy, Nadine Coyle et Sarah Harding.

Javine Hylton était surtout connue pour son apparition sur Popstars: The Rivals

Lorsqu’elle n’a pas réussi à entrer dans le groupe de filles, elle s’est lancée dans une carrière solo et a représenté le Royaume-Uni à l’Eurovision en 2005.

Javine semble méconnaissable de nos jours en tant que maman de trois enfants élégante.

La maman dévouée poste souvent de jolies photos de son adorable progéniture sur Instagram et n’aime rien de plus que de passer du temps avec eux en vacances et au bord de la mer.

Elle a récemment célébré le 15e anniversaire de sa fille aînée, Angel, et a partagé une photo d’elle posant avec ses amis à la maison.

Javine l’a légendé: « Premier né. Fille née dans l’eau. Nous t’aimons. J’adore Alex et Zac.

Javine partage Angel avec MC Harvey, membre de So Solid Crew.

Ils ont fait la une des journaux lorsque Harvey a incroyablement trompé sa célèbre épouse et collègue musicienne Alesha Dixon avec Javine.

Alesha a largué Harvey en 2006 et il a continué à sortir avec Javine, le couple accueillant Angel dans le monde en 2008.

Ils se sont finalement séparés et Javine a eu deux autres fils issus de nouvelles relations.

En 2005, Javine est entré à l’Eurovision et a marqué 18 points pour Touch My Fire, se classant 22e au classement.

Avant le spectacle, elle a subi un dysfonctionnement horrible de sa garde-robe lors de l’exécution de Touch My Fire en direct, lorsque son sein droit est brièvement sorti de sa mini-robe orange maigre.

En conséquence, la BBC a reçu plusieurs plaintes concernant la tenue de Javine avant le tournant de 21 heures.

Parlant de la catastrophe de la télé à l’époque, Javine a déclaré: « Oh, mon Dieu, c’était tellement embarrassant. Je n’avais aucune idée que mon sein était exposé.

« Personne ne me l’a dit et je pense que ça n’a duré qu’une fraction de seconde. Je savais que la robe était assez courte mais je n’y pensais pas trop.

L’indignation n’a pas entravé le succès de la chanson et elle a atteint le numéro 4 du UK Singles Chart.

Javine a également sorti trois autres succès du Top 20 au cours des années suivantes et a soutenu le rappeur Nelly lors de sa tournée au Royaume-Uni.

Après l’échec de sa carrière pop, elle est apparue à la télévision à plusieurs reprises.

Elle a fait des apparitions dans Never Mind the Buzzcocks et Celebrity Come Dine With Me, et pendant deux ans a joué Nala dans The Lion King dans le West End de Londres.

Javine a participé au concours Eurovision de la chanson en 2005