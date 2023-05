Popstar légendaire des années 80 alignée pour Strictly Come Dancing

STRICTLY Come Dancing est prêt à accueillir une légende de la pop sur le dancefloor.

Dans le but de secouer l’émission de la BBC, l’artiste populaire devrait rejoindre la programmation de cette année.

Une légende des années 80 est sur le point de rejoindre strictement le line-up de cette année

Shakin' Stevens à la première d'Urban Hymn en 2016

Mieux connu pour ses succès This Ole House et Merry Christmas Everyone, Shakin ‘Stevens pourrait avoir la chance de remporter la boule disco Strictly.

Une source a déclaré au Daily Star : « Les patrons ont passé des années à essayer de faire participer Shaky à la série et espèrent qu’il dira enfin oui.

« Shaky est considéré comme un trésor national et est certain d’être populaire.

« Son tremblement de la hanche sur Top of the Pops est légendaire. »

Né au Pays de Galles, Shaky, dont le vrai nom est Michael Barratt, était extrêmement populaire avec des mouvements de déclaration et des chansons rock-and-roll.

La star a récemment sorti un album, nommé Echoes of Our Times, en 2016 qui a recueilli des critiques élogieuses, plus de trois décennies après ses succès les plus populaires.

Cela survient alors que l’ancien juge Bruno Tonioli a semblé prendre un coup sur ses anciennes co-stars de Strictly alors qu’il faisait partie du panel de Britain’s Got Talent.

Bruno a échangé la BBC contre ITV en janvier et devient populaire dans son nouveau rôle.

Il a remplacé de manière controversée l’ancien juge David Walliams et est rejoint par Simon Cowell, Alesha Dixon et Amanda Holden.

Lors de l’émission de talents de ce soir, il a déclaré au public: « Ils disent que vous n’êtes aussi bon que les personnes avec lesquelles vous travaillez, et ces personnes sont les meilleures. »

Le danseur italien avait auparavant dissipé son ancienne émission, déclarant sauvagement lorsqu’on lui a demandé si BGT était plus grand que Strictly : « C’est la plus grande émission à la télévision – je le pense, c’est maintenant que je suis là. »

