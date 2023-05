Poppy Miller appelle CBS Sports Golazo Network une nécessité

Poppy Miller joue un certain nombre de rôles pour CBS dans sa couverture du football à la fois sur Paramount + et sur le réseau Golazo. L’animatrice et présentatrice est peut-être plus connue pour son travail avec la Serie A. Là, elle travaille aux côtés de Matteo Bonetti, Marco Messina et Mike Grella pour couvrir la Serie A. Pourtant, sa connaissance du sport dans son ensemble dépasse de loin l’élite italienne. .

En conséquence, elle figure également sur Box 2 Box. Il s’agit de l’émission analytique diffusée sur le réseau CBS Sports Golazo. Golazo Network est une chaîne gratuite que tout le monde peut regarder avec une simple connexion Internet. Outre les émissions en studio, les émissions en direct font de CBS Sports Golazo Network un outil utile pour les fans de football américains.

Et, bien qu’elle ne soit pas originaire des États-Unis, Poppy Miller comprend mieux que quiconque la scène du football américain. Après avoir joué à l’université, elle a passé beaucoup de temps au département des médias de la batterie de Charleston. De plus, Miller a couvert la Major League Soccer avant de passer à CBS. Maintenant, Miller a une liste diversifiée de responsabilités avec CBS. Miller dit qu’une chaîne de football 24/7 comme CBS Sports Golazo Network est une nécessité pour les fans de football.

La nécessité d’une plus grande couverture

« Cela semble une nécessité étant donné la demande de couverture du football dans ce pays et un luxe dans la quantité disponible sur le réseau », a déclaré Miller.

Son attribution à l’offre de contenu de CBS est juste. Non seulement CBS porte l’UEFA Champions League, mais il a également le travail de Miller sur la Serie A, la NWSL et, plus récemment, l’US Open Cup. CBS a signé un accord pour diffuser les demi-finales et la finale de l’US Open Cup, et CBS Sports Golazo Network est une rampe de lancement idéale pour diffuser ces matchs. Auparavant, certains matchs des huitièmes de finale étaient disponibles gratuitement sur CBS Sports Golazo Network.

« Avoir autant de propriétés et de matchs en direct nous permet de connecter les émissions à des matchs en direct mettant en évidence la variété de la couverture du football disponible. »

Une grande partie de cela comprend le football féminin. Miller s’est lancée dans le football à un jeune âge à Nottingham, et elle s’est retrouvée à pratiquer ce sport plus que tout. Le plaisir, ainsi que le talent, l’ont amenée aux États-Unis pour jouer à l’Université de Caroline du Sud-Beaufort. Là, elle a développé son appréciation du jeu féminin. Ensuite, cela a ouvert des portes pour couvrir le jeu féminin avec CBS.

« Je suis tellement fière de l’amour que CBS et Paramount donnent au football féminin », a déclaré Miller. « Même avant le lancement du réseau Golazo, il a toujours été considéré comme une énorme priorité. »

Pour Miller, cela comprenait la couverture du championnat CONCACAF W, où elle était au bord du terrain au Mexique pour les demi-finales et la finale.

Poppy Miller sur CBS Sports Golazo Network

Ces jeux étaient sur Paramount +, avant le lancement du réseau Golazo. Cependant, Miller a apporté cette expertise à la chaîne gratuite, où sa préparation et ses recherches supplémentaires se sont développées. Alors qu’elle couvre la Serie A semaine après semaine, le réseau Golazo et Box 2 Box sont beaucoup plus diversifiés dans les ligues et les compétitions qu’ils couvrent.

Une chose qui aide Miller est l’équipage qui l’entoure. « Pete Radovich, Mike Nastri et Jelani Rooks nous encouragent à être nous-mêmes et nous donnent la confiance et la liberté d’essayer des choses qui sortent des sentiers battus. »

Ensuite, en travaillant avec Aaron West et Ian Joy, Miller peut faire exactement cela, être elle-même. « Ian a été la première personne avec qui j’ai travaillé quand j’ai commencé chez CBS. Je lui serai toujours redevable pour tout ce qu’il a pris en charge pour moi et m’a aidé pendant cette période, et le fait encore à ce jour.

PHOTO : IMAGO / Insidefoto