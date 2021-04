Poppy Harlow de CNN est tombée en panne en lisant l’hommage déchirant de son collègue Rene Marsh à son bébé après sa mort d’un cancer.

Marsh a partagé un bel hommage à son «doux Blakey», âgé de deux ans, sur Instagram après sa bataille courageuse contre le cancer du cerveau pédiatrique.

Poppy Harlow s’est effondrée en lisant l’hommage de sa collègue à son bébé Crédit: CNN

Marsh a partagé un bel hommage à son « doux Blakey » sur Instagram Crédit: Instagram / Rene Marsh

Marsh a annoncé la nouvelle dévastatrice jeudi à côté d’une série de photos Crédit: Instagram / Rene Marsh

Le correspondant de CNN a annoncé la nouvelle dévastatrice jeudi à côté d’une série de photos de son petit garçon.

« Nous voulons terminer cette émission sur quelque chose de très personnel et profiter de ce moment pour nous souvenir d’un membre très spécial de la famille CNN », a déclaré Harlow.

«Notre collègue, notre collègue bien-aimé, Blake, le fils de 2 ans de René Marsh, est décédé mercredi après avoir lutté contre le cancer.

« Dans un message touchant à son fils – et nous allons vous lire le tout parce que nous pensons que cela compte vraiment. »

Contre ses larmes, Harlow a lu l’hommage émouvant de Marsh à son «ange doux».

Marsh a rendu hommage à son « ange doux » Crédit: Instagram / Rene Marsh

La maman dévastée a déclaré que son bébé lui avait appris « combien j’avais de force » Crédit: Instagram / Rene Marsh

Elle a dit que Blake « m’a inspiré à continuer quand je voulais abandonner » Crédit: Instagram / Rene Marsh

«À mon cher Blake, alias ‘Blakey’,» commença Harlow.

« Au cours de vos 25 mois sur terre, vous m’avez appris combien de force j’avais emmagasinée en réserve que je ne savais pas que j’avais. »

John Berman de CNN a continué à lire la lettre: « Vous m’avez appris l’endurance. Vous m’avez appris une profondeur d’amour que je n’ai jamais expérimentée.

« Tu m’as inspiré à continuer quand je voulais abandonner. Tu m’as aidé à donner la priorité à ce qui est vraiment important dans cette vie. Je suis changé pour toujours à cause de toi, mon fils. »

Les deux présentateurs ont lu à tour de rôle l’hommage déchirant de Marsh – avec Harlow de manière audible en larmes pendant qu’elle parlait.

Little Blake a reçu un diagnostic de cancer du cerveau en décembre 2019 Crédit: Instagram / Rene Marsh

Marsh a déclaré qu’elle pleurait la perte de « tous les rêves et espoirs qu’une mère a pour un fils » Crédit: Instagram / Rene Marsh

Marsh a déclaré que les médecins lui avaient dit pendant six mois que le cancer de Blake était en rémission – mais qu’ils étaient « aveuglés » par son retour en novembre. Crédit: Instagram / Rene Marsh

Marsh a déclaré qu’elle pleurait non seulement la perte de son petit, qui a reçu un diagnostic de cancer du cerveau en décembre 2019, mais aussi la perte de « tous les rêves et espoirs qu’une maman a pour un fils ».

Son hommage a continué: «Je me sens béni et honoré d’avoir été ta mère. J’aurais aimé que nous ayons plus de temps ensemble, mais je suis reconnaissant pour le temps que nous avons eu.

«En seulement deux ans, vous avez maîtrisé la capacité d’apporter du rire et du bonheur dans n’importe quelle pièce dans laquelle vous vous trouviez.

«Vos trucs de fête incluaient de me dire« non », quelle que soit la question que je posais, de me serrer dans mes bras et de m’embrasser à la demande et vos mouvements de danse étaient de premier ordre.

«Les bons moments que nous avons partagés sont pour toujours dans mon cœur. Tu aimais être dehors.

«Vous avez adoré parcourir le quartier dans votre voiture électrique à toit ouvrant, avec la musique allumée pendant que vous essayiez si fort de claquer des doigts.

Blake « maîtrisait la capacité d’apporter le rire et le bonheur » partout où il allait Crédit: Instagram / Rene Marsh

La mère de Blake a dit qu’il aimait la musique classique et « être dehors » Crédit: Instagram / Rene Marsh

Marsh a déclaré que Blake adorait « parcourir le quartier dans votre voiture électrique à toit ouvrant » Crédit: Instagram / Rene Marsh

«Vous avez adoré fredonner la musique classique. Votre favori était la Serenade n ° 13 de Mozart.

Marsh a ajouté: « Je ne vous ai pas simplement perdu Blakey, j’ai perdu tous les rêves et tous les espoirs qu’une mère a pour un fils. J’ai perdu ma maternité et je pleure tout. »

«Je me consacre à la lutte contre le cancer pédiatrique pour le reste de ma vie. Je ne le ferai pas seulement pour épargner aux autres parents cette douleur insupportable, mais je le ferai pour vous honorer à jamais, Blake. Votre vie n’a pas été en vain mon doux ange . «

En signant la lettre, Marsh a écrit: « Maman t’aime et j’ai hâte de te tenir et de t’embrasser quand nous nous reverrons. »

En finissant de lire l’hommage sur CNN, Berman a ajouté: « Nos pensées, notre amour vont à René et à sa famille. Veuillez étreindre vos enfants ce soir. S’il vous plaît, aidez-nous dans la bataille du cancer pédiatrique. »

Dans un article d’opinion pour CNN publié en février, Marsh a déclaré qu’elle et son mari avaient été informés par des médecins pendant six mois que le cancer de Blake était en rémission – mais qu’ils étaient « aveuglés » par son retour en novembre.

Après l’annonce de la mort de Blake, elle tweeté: « Merci à tous les médecins et infirmières de #JohnsHopkins qui ont soigné et aimé Blake au cours de la dernière année et demie. »