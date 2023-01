Poppy Farnan de Love Island semble presque méconnaissable huit ans après la première série

La star de LOVE Island, Poppy Farnan, semble presque méconnaissable huit ans après son apparition dans la série.

L’ancien de la télé-réalité a participé à la toute première série de l’émission de rencontres ITV2 et a été largué de l’île après seulement 24 heures.

Poppy, 28 ans, du Cheshire, n’a réussi à se mettre en couple avec personne dans la villa et a fait ses adieux à l’émission après une journée solitaire à la télévision.

La star est apparue dans la série alors qu’elle n’avait que 21 ans – et semble avoir sensiblement grandi depuis son séjour sur Love Island.

Alors qu’elle a gardé ses longues mèches blondes, la propriétaire de la boutique a l’air plus mature et on la voit souvent montrer sa beauté sur Instagram.

Bien qu’elle n’ait pas réussi à trouver l’amour dans la série, Poppy s’est depuis mise en couple avec son beau Cameron à l’extérieur de la villa, le couple vivant ensemble.

On voit régulièrement le micro-influenceur poser lors d’événements chics et de vacances luxueuses, d’Ibiza à Dubaï.

Poppy semble toujours très intéressée par la mode, car elle porte souvent des numéros accrocheurs et avant-gardistes pour ses clichés.

Elle n’est pas la seule ancienne insulaire de la première série à avoir l’air radicalement différente de son séjour dans la villa.

La DJ internationale Danielle Pyne a également participé à la série, qui a duré deux semaines avant d’être larguée après avoir échoué à trouver l’amour.





La superbe brune est loin de la jeune femme de 23 ans qui est apparue dans l’émission ITV en 2015.

Dani vit maintenant à Ibiza et a une résidence DJ à l’hôtel branché W sur l’île, mais a joué partout dans le monde.

Dans l’émission, elle s’est associée à Luis Morrison, qui a ensuite eu un enfant avec sa compatriote insulaire Cally Jane Beech.

Elle a eu la botte avec Chris Baxter à mi-chemin du spectacle.

La première série de Love Island a également présenté Max Morley, qui a gagné avec Jess Hayes et Hannah Elizabeth et Jon Clark.

C’était la première de la série relancée de l’émission telle que nous la connaissons maintenant – ayant déjà été diffusée en 2005 et 2006 sur ITV.

