Poppy Chancellor est décédée à l’âge de 36 ans : la star de Downton Abbey, Anna Chancellor, rend hommage à sa fille après une bataille contre la leucémie

POPPY Chancelier est décédé tragiquement vendredi après une longue bataille contre la leucémie.

La star de Downton Abbey, Anna Chancellor, a rendu un hommage touchant à sa fille sur les réseaux sociaux après sa mort.

Poppy Chancellor est décédée vendredi des suites d'une bataille contre la leucémie

Anna Chancellor a rendu hommage à sa fille sur les réseaux sociaux après son décès

Poppy, 36 ans, illustratrice et artiste de découpage de papier qui souffrait de leucémie myéloïde aiguë, est décédée vendredi entourée de sa famille.

Anna et d’autres proches ont mis en ligne hier un message sur les réseaux sociaux de sa fille dans lequel ils rendent hommage à « une incroyable force vitale ».

Ils ont écrit : « À vous tous, amis merveilleux et très appréciés de Poppy. Nous vous envoyons ce message avec notre plus profond amour.

« Le 29 septembre, Poppy est décédée, serrée dans ses bras par sa famille immédiate, comme elle l’avait souhaité.

« Malgré tous les efforts, son corps ne pouvait plus continuer. Alors nous, sa famille et ses amis qui l’adorons tous, rejoignons les autres familles qui ont perdu des proches bien trop jeunes.

« Poppy était et est une incroyable force vitale de créativité, de compassion, d’esprit, de beauté et de pure singularité. Elle a transformé nos vies et nous lui en sommes plus que reconnaissants.

Ils ont également remercié le personnel du Royal Marsden Hospital de Londres qui a soigné Poppy et envoyé un message de soutien à d’autres personnes traversant des situations similaires.

Poppy avait étudié à la Royal Drawing School et travaillé avec plusieurs marques de premier plan, dont Cath Kidston et Adidas.

L’artiste avait déjà parlé au Daily Mail en mai alors qu’elle se préparait à commencer son traitement de chimiothérapie.

Elle a déclaré : « Je suis terrifiée et physiquement épuisée – en même temps que j’apprends à parler à mon corps et à mes cellules avec un défi aimant. »

Anna Chancellor, 58 ans, est surtout connue pour son rôle de douairière Lady Anstruther dans la série télévisée ITV Downton Abbey.

Anna était surtout connue pour son rôle de douairière Lady Anstruther dans Downton Abbey.

Anna a qualifié sa fille de « source de vie incroyable »