Poppy appelle à “perdre 1 million de livres sterling” en raison d’une grève de train “dégoûtante”

THE Poppy Appeal pourrait manquer 1 MILLION de livres sterling de dons après avoir été contraint d’annuler sa collecte de fonds annuelle en raison de grèves ferroviaires.

La Royal British Legion organise son événement annuel London Poppy Day le 3 novembre, sa journée de collecte la plus réussie.

La Royal British Legion a annulé son événement annuel London Poppy Day Crédit : Alamy Live News

La Royal British Legion organise son événement annuel London Poppy Day le 3 novembre Crédit : PA

Les bénévoles reçoivent des dons dans les gares de la capitale, le total collecté étant connu pour atteindre 1 million de livres sterling.

Mais les grèves des chemins de fer et des métros les ont forcés à annuler la collecte de fonds cette année.

Le réseau ferroviaire britannique s’arrêtera à nouveau les 3, 5 et 7 novembre – et London Underground and Overground le 3 novembre.

Un porte-parole de Poppy Appeal a déclaré: “La Royal British Legion a annulé son” London Poppy Day “, qui rapporte jusqu’à 1 million de livres sterling par an, le jeudi 3 novembre en raison d’une grève des chemins de fer déclenchée par le RMT.

“L’événement voit 2 000 militaires et vétérans se rassembler pour l’appel du coquelicot de la RBL dans les centres de transport de Londres. Il s’agit de la collecte d’une journée la plus réussie de ce type au Royaume-Uni et dépend des dons des navetteurs.

“L’organisme de bienfaisance envisage de toute urgence d’autres arrangements pour atténuer l’impact de la perte de fonds causée par cette annulation sur son travail vital avec la communauté des forces armées.”

Les volontaires ont fustigé les grèves pour avoir forcé l’annulation.

L’ancien Coldstream Guard Barrie Padwick, 80 ans, a – sauf pandémie – collecté des fonds à la gare de Londres Marylebone au cours des six dernières années.

Il a déclaré: «La Légion britannique perdra plus d’un million de livres sterling en une journée si elle n’est pas en mesure de collecter des fonds en raison des grèves.

« C’est beaucoup d’argent à perdre compte tenu des anciens militaires qui souffrent et qui ont besoin de cet argent.

«Ça me nargue vraiment. Je ne sais pas si les syndicats des cheminots comprennent ce qu’ils font.

“Quand j’ai vu qu’ils faisaient la grève à cette date, j’ai été absolument sidéré.

« J’ai essayé de mettre la main sur la Légion britannique pour voir s’ils ont un plan alternatif mais je ne sais pas encore.

« Des militaires et des femmes viendront de tout le pays pour se rendre à Londres et je sais que British Rail leur permet de voyager gratuitement parce que c’est un événement national.

“Je sais qu’ils seraient dégoûtés des syndicats.

« Je ne pense pas [RMT] aident le pays en faisant la grève et je ne pense pas qu’ils s’aident eux-mêmes.

L’ancien adjudant de classe 2 (WO2), qui a servi de 1960 à 1982, a déclaré dans le passé qu’il prenait généralement le deuxième train de Newbury dans le Berkshire pour arriver à 7h30 du matin, puis se portait volontaire jusqu’à 18h dans la capitale.

Il a ajouté: «Cela signifie beaucoup de faire du bénévolat pour la Légion royale britannique après avoir fait 22 ans dans les forces armées.

« Il est important d’aider d’autres anciens combattants comme moi, en particulier ceux qui ont subi le pire sort possible à la guerre.

“Je pense que c’est dégoûtant la façon dont les choses se passent et je ressens pour tous ceux qui en seront affectés.”

Le directeur de l’appel du coquelicot de la Royal British Legion, Simon O’Leary, a déclaré: “Le London Poppy Day est l’un des jours les plus importants de notre calendrier annuel du Souvenir, c’est une énorme opération logistique à travers la capitale qui nécessite une planification et des ressources importantes, ce que nous sommes maintenant malheureusement en train d’annuler et d’informer nos bénévoles de se retirer.

“La même situation s’est produite lors des grèves ferroviaires en 2016, et nous avons été reconnaissants au RMT à cette occasion d’avoir réorganisé la grève, mais ils ont confirmé que la grève se poursuivra le 3 novembre de cette année.”