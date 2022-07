Popp explose pour l’Allemagne après avoir mis fin aux malheurs de l’Euro

Manchester (Royaume-Uni) (AFP) – Alexandra Popp semble destinée à ne jamais jouer à un Championnat d’Europe en raison d’une blessure, mais l’attaquante vétéran mène désormais la charge de l’Allemagne au sommet du jeu féminin à l’Euro 2022.

Médaillé d’or olympique et vainqueur de la Ligue des champions en club avec Wolfsburg, l’Euro avait été la bête noire de la brillante carrière du joueur de 31 ans jusqu’à ce qu’il atterrisse en Angleterre il y a quelques semaines.

Sa détermination à disputer la finale de la Ligue des champions de Wolfsburg contre Lyon malgré une blessure aux ligaments de la cheville a ruiné ses chances de jouer à l’Euro 2013.

Quatre ans plus tard, c’est un problème de genou qui a coûté à Popp une place dans l’équipe pour l’Euro 2017.

De nouvelles blessures semblaient sur le point de faire dérailler ce qui sera, de manière réaliste, sa dernière chance d’être couronnée championne d’Europe au niveau international.

Popp a subi deux autres opérations du genou sur son ménisque au cours des 15 derniers mois, ne faisant son retour qu’en mars.

Et même lorsqu’elle a prouvé sa condition physique à temps pour être sélectionnée par Martina Voss-Tecklenburg, les préparatifs d’avant-tournoi de Popp ont été perturbés par un test positif au coronavirus.

Gardien de zoo formé, Popp a réagi comme un animal en cage depuis qu’il a été libéré lors du tournoi en tant que remplaçant lors du match d’ouverture de l’Allemagne contre le Danemark.

Lors de sa 115e apparition pour l’Allemagne, elle n’a mis que 25 minutes pour marquer lors de son premier match à l’Euro avec une tête plongeante pour couronner une victoire 4-0 sur les Danoises.

Lors d’une célébration émouvante, l’attaquante s’est mise à genoux et est apparue au bord des larmes dans ce qu’elle a décrit plus tard comme le moment le plus émouvant de sa carrière.

– Femme d’État –

Un autre cas de Covid-19 dans le camp allemand à Lea Schueller a ensuite ouvert la porte à Popp pour débuter contre l’Espagne, qu’elle a marquée d’une autre finition de la tête.

De nouveaux buts contre la Finlande et l’Autriche en quart de finale ont fait de Popp la première joueuse à marquer lors de quatre matchs consécutifs lors du même Euro féminin.

Son désir de marquer les esprits s’est manifesté par le sprint pour avaler un dégagement de la gardienne autrichienne Manuela Zinsberger dans la dernière minute de la 90 qui a rebondi dans le filet.

“Il y a peu de joueuses dans le monde qui ont des qualités similaires”, a déclaré cette semaine Horst Hrubesch, l’ancien sélectionneur de l’Allemagne féminine.

La présence de Popp a été vitale, pas seulement sur le terrain pour une équipe allemande au visage frais qui tente de rétablir son emprise sur le jeu européen.

Die Nationalelf a dominé l’Euro au fil des ans, remportant le titre huit fois.

Cependant, la progression vers les quatre derniers en Angleterre est leur première demi-finale dans un tournoi majeur depuis la Coupe du monde 2015.

En tant que l’une des femmes d’État les plus âgées de l’équipe, Popp faisait partie d’une délégation chargée de négocier des primes de l’association allemande de football pouvant atteindre 60 000 euros (61 000 $) par joueur pour avoir remporté l’Euro 2022.

Ce paiement n’est qu’à deux matchs, car l’Allemagne a tout balayé jusqu’à présent en remportant les quatre matchs sans même encaisser de but.

Le test le plus difficile de l’Allemagne à ce jour attend contre la France en demi-finale mercredi, mais Popp a des plans en tête pour la finale devant un Wembley à guichets fermés dimanche.

« Que diriez-vous de lever le trophée dans les airs ? dit Pop. “Cela semble être un bon plan.”