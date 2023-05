Popocatépetl : Des millions de personnes se préparent à fuir leurs maisons alors que le volcan mexicain crache des cendres et des roches | Nouvelles du monde

Des millions de personnes au Mexique ont reçu l’ordre de se préparer à quitter leurs maisons alors que le volcan Popocatépetl du pays crache des cendres, des roches et du gaz.

Les responsables ont déclaré que les personnes vivant sous le vent d' »El Popo » devraient porter des masques et se couvrir les yeux, mais le président du pays a minimisé le risque pour la vie.

Le volcanqui se trouve au centre Mexiqueà seulement 45 miles (72 km) au sud-est de Mexico, éructe depuis des jours.

Lundi, des responsables ont averti des millions de personnes de se préparer à une éventuelle évacuation, mais aucune n’a encore été ordonnée.

Néanmoins, les autorités ont tracé des itinéraires d’évacuation, préparé des abris et effectué des exercices de simulation.

Les gens ont reçu pour instruction de ne pas aller n’importe où dans un rayon de 7,5 milles (12 km) de la montagne.

Environ 25 millions de personnes vivent dans un rayon de 96 km autour de la montagne, considérée comme l’un des volcans les plus dangereux au monde en raison de son emplacement.

Le président mexicain Andres Manuel Lopez Obrador a déclaré mardi que son intensité avait diminué.

Il a déclaré: « Les cendres qu’il émet sont également moindres. Fondamentalement, cela se dirige davantage vers Puebla. Le reste des États n’a pas de chute de cendres et nous surveillons jour et nuit qu’il n’y a pas de panique. »

Les vents ont soufflé un grand panache de cendres vers l’est sur les États de Puebla et de Veracruz et éventuellement sur la baie de Campeche et au-delà.

Lundi, le gouvernement mexicain a relevé le niveau d’alerte sur l’activité du volcan de 17 797 pieds (5 424 m) et l’enseignement en personne a été suspendu dans certaines parties de trois États.

Avec près de neuf millions d’habitants, Mexico est la plus grande ville d’Amérique du Nord.

Le ministère mexicain de la Défense a déclaré dimanche que 6 500 soldats étaient en attente si nécessaire.

Popocatepetl a vu le jour en 1994 après une inactivité de plusieurs décennies et a connu des périodes de plus grande activité de 2000 à 2003 et de 2012 à 2016.

La coordinatrice de la défense civile, Laura Velazquez, a déclaré dimanche que le système d’avertissement de type feu de circulation pour le volcan restait en jaune, mais était passé à la phase trois.

Dans cette phase, de grands dômes se développent et explosent avec une intensité croissante, lançant des roches incandescentes dans l’air et des coulées pyroclastiques sur ses flancs.

Pourtant, a-t-elle dit, « il n’y a aucun risque pour la population en ce moment ».

Seules trois des 565 explosions du volcan depuis septembre ont été importantes, et l’activité actuelle n’est pas la plus importante de ce siècle, a ajouté Mme Velazquez.