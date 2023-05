Popeyes devrait venir au Pérou – Shaw Local

La construction pourrait commencer dès cet été sur un nouveau restaurant Popeyes au Pérou.

Le conseil municipal du Pérou a approuvé à l’unanimité un accord d’achat de 300 000 $ lundi avec AbyGroups Inc. pour un terrain pour construire un Popeyes et une éventuelle autre entreprise sur une ancienne propriété municipale située au 1839 et 1841 May Road.

L’avocat d’entreprise Scott Schweickert a déclaré qu’AbyGroups est une franchise spécialisée dans un certain nombre de chaînes différentes, notamment Checkers, Moe’s Southwest Grill, Circle K et Popeyes.

« Il a exprimé son intérêt à amener un Popeyes au Pérou à cet endroit », a déclaré Schweickert. « Il y a eu une courte pause dans notre discussion avec lui. À ce moment-là, il obtenait l’approbation du siège social de Popeyes pour l’emplacement.

AbyGroups accepte d’acheter environ quatre acres à la ville, pour une moyenne de près de 78 000 $ par acre.

« Ces franchises se succèdent. Donc, une fois qu’une autre franchise voit que Popeyes passe, vous ne seriez pas surpris si vous voyez autre chose. — Le maire du Pérou, Ken Kolowski

AbyGroups a acheté les deux parcelles car la propriété est située sur l’Interstate 80 et le développeur veut s’assurer que tout fonctionne du point de vue du trafic.

Popeyes Louisiana Kitchen est une chaîne de restaurants nationale connue pour son poulet frit et ses biscuits au babeurre. Les emplacements les plus proches sont à Yorkville, DeKalb, Joliet, Bloomington et Peoria.

Schweickert a déclaré que si tout se passe comme prévu, la ville pourrait fermer la propriété dans 30 jours avec l’espoir que la construction commencera à la fin de l’été avec une ouverture à la fin de l’automne.

« C’est un développement très positif pour notre ville. C’est un domino », a déclaré le maire du Pérou, Ken Kolowski. « Ces franchises se succèdent. Donc, une fois qu’une autre franchise voit que Popeyes passe, vous ne seriez pas surpris si vous voyez autre chose.