Popeyes dépasse KFC en tant que chaîne de poulet n°2, Chick-fil-A reste en tête

Popeyes a dépassé KFC en tant que chaîne de poulet n°2 aux États-Unis, une décennie après que Chick-fil-A ait pour la première fois détrôné KFC de la première place.

La bataille des chaînes de poulet pour les estomacs – et les dollars – est devenue plus agressive ces dernières années. Chick-fil-A est passé d’un acteur régional à une chaîne nationale qui suit uniquement McDonalds et Starbucks en ventes annuelles. Marques de restaurants internationales Popeyes de ‘s a lancé un sandwich au poulet en 2019 qui s’est transformé en un élément de menu à succès et a inauguré la guerre des sandwichs au poulet. Les chaînes de hamburgers telles que McDonald’s et Wendy’s ont sauté sur la tendance et ont ajouté leurs propres offres, entraînant des pénuries de volaille.

Dans la mêlée, Miam Marques « KFC a perdu du terrain. Au cours de l’année écoulée, sa part de marché aux États-Unis est tombée de 16,1% à 11,3%, selon une étude de Barclays.

Semblable à KFC, Popeyes a perdu des parts de marché au cours de la dernière année, mais en a quand même conservé suffisamment pour devancer son rival. La chaîne a vu sa part de marché aux États-Unis passer de 15 % à 11,9 %, selon Barclays.

La faute à Chick-fil-A, qui a vu sa part de marché passer de 38,3 % à 45,5 %. La chaîne privée basée à Atlanta est plus dominante que jamais. Chick-fil-A est toujours fermé le dimanche, mais les experts du secteur attribuent son succès à son service client, à son menu court et à ses voies de service au volant efficaces.

Les activités nationales de KFC ont eu du mal à suivre la concurrence. Il a fallu plus d’un an à KFC pour réagir au sandwich au poulet de Popeyes. La chaîne a également perdu l’année dernière Kevin Hochman, leader américain de longue date, au profit de Brinker International, dont il est désormais PDG.

KFC n’a pas répondu à la demande de commentaires de CNBC.

Popeyes, de son côté, a utilisé la popularité de son sandwich au poulet pour faire découvrir à ses clients d’autres plats du menu et pour alimenter l’ouverture de nouveaux restaurants. Plus récemment, les Sweet ‘N Spicy Wings de la chaîne sont devenus son lancement le plus populaire depuis le sandwich au poulet.

« C’est parti, Chick-fil-A », a déclaré Patrick Doyle, président de Restaurant Brands International, à la mi-septembre lors de la conférence de rentrée scolaire de la Banque Scotia, en réponse à une question sur la nouvelle position de la chaîne en tant que chaîne de poulet n°2.

Le président de Popeyes, Sami Siddiqui, a déclaré dans une déclaration à CNBC que la chaîne en est encore à ses débuts alors qu’elle tente de devenir la chaîne de poulet la plus appréciée et la plus visitée des États-Unis.

« Nous considérons cette étape particulière comme un indicateur que nous allons dans la bonne direction avec une croissance encore plus importante à venir », a-t-il déclaré.