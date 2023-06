Pope essoufflé, dit qu’il ressent encore les effets de l’anesthésie 2 semaines après l’opération

Le pape François a déclaré jeudi qu’il était essoufflé et ressentait toujours les effets de l’anesthésie de la chirurgie abdominale il y a deux semaines.

François a fait ces commentaires pour expliquer pourquoi il a choisi de ne pas prononcer de discours préparé aux travailleurs caritatifs en visite pour les églises de rite oriental. Au lieu de cela, le discours a été prononcé.

« Je suis toujours sous l’effet de l’anesthésie », a déclaré François au Vatican News. « Ma respiration n’est pas bonne. »

Le pontife de 86 ans a subi trois heures de chirurgie sous anesthésie générale le 7 juillet pour réparer une hernie dans sa paroi abdominale et retirer du tissu cicatriciel intestinal. Il a été libéré le 16 juillet, son chirurgien disant qu’il allait « mieux qu’avant ».

Francis s’est déjà plaint d’avoir ressenti les effets de l’anesthésie longtemps après des interventions chirurgicales, notamment après une opération en 2021 pour retirer 33 centimètres (13 pouces) de son gros intestin. Il avait cité cette réaction en partie en refusant une intervention chirurgicale pour réparer les ligaments tendus de son genou.

Son chirurgien pour les opérations de 2021 et 2023, le Dr Sergio Alfieri de l’hôpital Gemelli de Rome, a souligné qu’il n’y avait eu aucune réaction indésirable à l’anesthésie à chaque fois, bien qu’il ait reconnu que « personne n’aime » être soumis et opéré.

Francis s’est fait retirer une partie d’un poumon dans sa jeunesse à la suite d’une infection respiratoire et a passé trois jours à l’hôpital le printemps dernier pour une bronchite. Il parle souvent à voix basse et peut sembler essoufflé, surtout lorsqu’il est physiquement tendu.

Une partie de sa rééducation après la chirurgie la plus récente impliquait des exercices respiratoires.

Alfieri a exhorté Francis à se calmer afin que la cicatrice puisse guérir et qu’il puisse pleinement retrouver ses forces avant les prochains voyages en août au Portugal et en Mongolie. Francis n’a pas exactement suivi les ordres des médecins, tenant une liste normale d’audiences ces derniers jours, y compris des réunions très médiatisées cette semaine avec les présidents cubain et brésilien.