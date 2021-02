Popcorn Without Movie Tickets est mis en vente alors que la chaîne de cinéma belge devient créative au milieu d’une pandémie

Des idées non conventionnelles telles que les livraisons de pop-corn pourraient aider les cinémas à traverser la pandémie de coronavirus, a déclaré jeudi le chef du groupe de cinéma belge Kinepolis. La pandémie a frappé l’industrie, de nombreux cinémas étant contraints de fermer, de restreindre les projections ou d’interdire la vente de collations, tandis que les grands studios déplacent leurs sorties directement sur les plateformes de streaming à domicile, portant un autre coup au box-office.

Alors qu’Hollywood attend la réouverture des cinémas – un élément central de la chaîne de valeur du cinéma -, de nombreux studios ont retardé des superproductions très attendues, telles que «No Time to Die» de James Bond. Pour Kinepolis, qui exploite plus de 100 cinémas en Europe et en Amérique du Nord, cela a entraîné sa première perte annuelle en au moins 13 ans, avec des ventes en baisse de 68%. Mais en commentant les résultats de 2020, le directeur général du groupe, Eddy Duquenne, a déclaré qu’il travaillait sur un certain nombre de nouvelles initiatives pour limiter les dégâts – y compris les ciné-parcs, les projections privées et la livraison de pop-corn via Uber Eats.

Il a déclaré que Kinepolis avait commencé à tester les livraisons de pop-corn en Belgique, son marché domestique, après qu’un client du territoire canadien du Yukon est entré et a demandé au gérant si elle pouvait acheter du pop-corn sans billet de cinéma. «Essentiellement au Canada, cela semble plutôt prometteur», a-t-il déclaré aux analystes, notant une augmentation de 3 millions de dollars sur les sites où ils effectuaient des livraisons, peut-être gonflée par des clients affamés détenus à domicile.

Duquenne a déclaré qu’au lieu de se voir dans des compétitions directes avec des plates-formes de streaming telles que Netflix, les cinémas devraient se concentrer sur l’amélioration de la qualité de leur sélection parmi des offres massives: «Nous devons devenir le sommelier du film.»

Duquenne prévoyait une entreprise résiliente à venir, avec une gamme solide sur le dos de superproductions reportées, alors que les gens sortent de verrouillages désireux de profiter de la compagnie de l’autre. «Ce n’est pas le moment de mourir», ni pour Kinepolis ni pour l’industrie », a-t-il déclaré.