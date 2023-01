«Popcorn Guy» du Texas Theatre devient une sensation virale sur TikTok, surnommé «Butter King»

Du pop-corn du théâtre mais du style cocktail : c’est ce qu’est Jason « Popcorn Guy » de TikTok. Jason Grosbol est un employé du Corpus Christi Century 16 Theatre au Texas. Il y travaille depuis une décennie. Il adore rencontrer de nouvelles personnes et superposer du beurre dans votre pop-corn si vous le demandez, selon le point de presse de Corpus Christi kiiitv.com. En fait, son insigne indique même « Popcorn Guy ». Jason fait tout un spectacle avant de servir du pop-corn aux visiteurs du théâtre et sur Twitter, une vidéo virale de lui montrant ses talents a été visionnée plus de 18 millions de fois. Il est surnommé tout, de « Butter King » à « Popcorn Bae ».

Dans la vidéo, on peut voir Jason tordre et faire tournoyer les pots de pop-corn dans tous les sens, superposer le beurre et poser les pots sur le comptoir avec précision à chaque fois. Il lance également un signe de paix après l’exploit. “Il n’y a pas de main-d’œuvre non qualifiée en 2023. Vous l’écrasez, Jason”, a écrit une page Twitter intitulée “Dripped Out Trade Unionists”.

« Répartir le beurre sur le pop-corn et pas seulement le presser sur le dessus en espérant qu’il descende ? cet homme fait le travail du seigneur », a écrit un utilisateur de Twitter.« La compétence, la finesse, l’attitude, le signe de paix af lisse?! Un artiste et un prob la vie de chaque fête. Je paniquerais si quelqu’un faisait ça pour moi, laissez un pourboire exagéré et invitez-le à la fête le week-end prochain [sic]”, a écrit un autre. “Il prend le temps de le répandre, pas de tout gicler sur un noyau de pop-corn et il a l’air d’apprécier son travail. Je dirais que ça le tue à coup sûr”, a lu un autre tweet.

Jason mérite certainement toutes les bonnes vibrations qui passent son chemin.

