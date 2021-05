Pop-up vidéo promotionnelle Sony WF-1000XM4 en ligne

Les prochains écouteurs sans fil phares de Sony sont sur notre radar depuis un certain temps déjà. Et grâce à une récente fuite massive, nous avions déjà une assez bonne idée à quoi nous attendre. Maintenant, nous obtenons une image plus claire, encore, grâce à une vidéo promotionnelle officielle qui a récemment fuité. Il passe en revue toutes les principales caractéristiques des têtes WF-1000XM4.

Les bourgeons ont un tout nouveau processeur V1 personnalisé, ainsi que de nouveaux pilotes. La suppression active du bruit devrait être meilleure que jamais, grâce à un module de réduction du bruit à double rétroaction interne et externe. Entre autres choses, la vidéo présente une fonction de conversation, ainsi que des profils de suppression automatique du bruit et de transmission adaptative et des profils personnalisables par l’utilisateur basés sur la localisation.

Parmi les autres points forts de la liste des fonctionnalités, citons la prise en charge de la norme de connexion Bluetooth haute résolution, ainsi que la technologie d’optimisation du son Hi-Res Audio, 360 Reality Audio et DSEE EXTREME. Les WF-1000XM4 ont les mêmes fonctions mains libres que leurs frères et sœurs Sony WH-1000XM4 de plus d’un an, y compris une connexion double hôte et des microphones à conduction osseuse avec fonction de prise de voix précise qui améliore considérablement la qualité audio des appels. Les WF-1000XM4 sont également certifiés IPX4 et devraient être parfaitement adaptés à la pluie. Les zones Alexa et Google Assistant sont prises en charge.







Sony WF-1000XM4

Sony promet 8 heures d’autonomie sur les écouteurs eux-mêmes, et un total de 24 heures avec la batterie à l’intérieur du boîtier de charge, ce qui signifie qu’il est bon pour deux recharges complètes. Le chargement du boîtier lui-même peut être effectué via USB Type-C ou Qi sans fil. La charge doit également être rapide, avec une autonomie annoncée de 60 minutes pour seulement 5 minutes de charge.

Toujours pas de mot officiel sur les prix ou la disponibilité, mais nous pensons que vous pourrez très bientôt vous procurer le WF-1000XM4 en or noir ou en argent platine pour environ 280 EUR. Soit environ 30 EUR de plus que leurs prédécesseurs XM3.

