Pop-Tarts pousse Cheez-Its sur le côté avec le dernier changement de jeu de bol

Le Cheez-It Bowl ne sera plus un rendez-vous à la fin de la saison de football universitaire, car Pop-Tarts deviendra le sponsor officiel.

La partie la plus attendue de la campagne de football universitaire est la saison des matchs de bowling. Cela offre aux programmes la possibilité de terminer leurs saisons avec un championnat de jeu de quilles.

Comme c’est le cas depuis de nombreuses années, certains jeux de boules ont des accords de parrainage. L’un des noms de jeu de bol les plus appropriés était peut-être le Cheez-It Bowl. Allez, c’était un trophée avec un bol de Cheez-Its en tête ! Raccord!

Malheureusement, le Cheez-It Bowl n’est plus. Cependant, ils seront remplacés par un autre produit alimentaire.

Il a été révélé que le Pop-Tarts Bowl remplacera le Cheez-It Bowl dans le cadre d’un accord avec Florida Citrus Sports. Le premier match de bowling aura lieu le jeudi 28 décembre à 17 h 45 HE, en direct du Camping World Stadium d’Orlando, en Floride. Le match mettra en vedette l’une des meilleures équipes de l’ACC affrontant l’une des meilleures équipes de le Grand 12.

Le Cheez-It Bowl est remplacé par le Pop-Tarts Bowl

« Depuis qu’il y a près de 60 ans, il y a près de 60 ans, Pop-Tarts a transformé des toasts et de la confiture en une ingénieuse pâtisserie pour grille-pain, Pop-Tarts a toujours eu pour objectif de rendre le monde plus amusant, plus inattendu et plus délicieux pour les fans de toutes sortes », a déclaré Heidi Ray, directrice principale du marketing, Pop Tarts, via le communiqué de presse officiel. « Nous sommes ravis d’être le nouveau sponsor en titre du Pop-Tarts Bowl avec nos partenaires de Florida Citrus Sports et nous avons hâte d’organiser des expériences Crazy Good pour les fans et les joueurs à Orlando, et pour ceux qui nous rejoignent depuis chez eux. »

Le Cheez-It Bowl a vu le jour en 2020 lorsqu’il a repris les droits de dénomination de Camping World. Voici les résultats de leurs trois matchs et qui a remporté le trophée Cheez-It Bowl :

2020 : L’État de l’Oklahoma a vaincu. N ° 18Miami 37-34

L’État de l’Oklahoma a vaincu. N ° 18Miami 37-34 2021 : N ° 22 Clemson bat. État de l’Iowa 20-13

N ° 22 Clemson bat. État de l’Iowa 20-13 2022 : N ° 13 État de Floride déf. Oklahoma 35-32

Bien que vous souhaitiez peut-être en verser un pour le Cheez-It, ils ne s’en vont pas, car ils parraineront le Citrus Bowl, qu’ils ont repris cette année.

Avec l’arrivée des Pop-Tarts, il faut savoir à quoi ressemblera le trophée. Sera-ce une Pop-Tart dorée géante ? Sera-ce un bol de Pop-Tart Bites ? Nous devons savoir!

