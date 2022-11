Pop Star retrouvée «morte sur les lieux» – Hollywood Life

Nouveaux détails sur Aaron CarterLa mort tragique de est apparue dans le premier rapport officiel du coroner publié le lundi 7 novembre. La pop star de 34 ans a été déclarée morte le samedi 5 novembre à 11 h 14 dans le bloc 42500 de Valley Vista Drive à Lancaster, Californie, selon le rapport. La cause officielle du décès n’a pas été déterminée dans l’immédiat.

Le responsable de l’information publique du département du médecin légiste-coroner du comté de LA a déclaré HollywoodLa Vie dans une déclaration selon laquelle Aaron « a été examiné le 11/6/2022 et la cause du décès a été reportée. Différé signifie qu’après une autopsie, la cause du décès n’a pas été déterminée et que le médecin légiste demande une enquête plus approfondie sur le décès, y compris des études supplémentaires. Une fois les tests/études revenus, le médecin évalue à nouveau le cas et détermine la cause du décès.

HollywoodLa Vie a obtenu plus d’informations EXCLUSIVES sur le décès du hitmaker “I Want Candy” d’une source proche d’Aaron. “Aaron a parlé tôt à son équipe de relations publiques [that] Matin. Ils ont découvert qu’il était mort à 11h lorsqu’ils ont reçu un appel de la famille”, a expliqué l’initié. Ils ont révélé que la fiancée d’Aaron Mélanie Martin “l’a trouvé inconscient dans la baignoire et a alerté les flics et sa famille.”

“Il était tellement plein d’espoir ces dernières semaines”, a également déclaré la source à propos d’Aaron, qui a lutté contre la dépendance et lutté contre la santé mentale pendant des années. « Il se battait pour sa vie et allait très bien. Il avait des projets. Il adorait son nouveau rôle de père. Il était bien placé ces derniers jours. Aaron voulait vraiment récupérer et il essayait si fort ces deux dernières semaines. C’est tellement au-delà du tragique », a ajouté l’initié.

Depuis sa mort, Aaron a été rappelé par tant de personnes, y compris son frère aîné Nick Carter. Nick s’est rendu sur Instagram pour rendre hommage à son jeune frère avec un message déchirant. Il a également rendu hommage à Aaron lors du concert des Backstreet Boys à l’O2 Arena de Londres le 6 novembre. Melanie, qui a partagé son fils de 11 mois Prince avec Aaron, a rendu hommage à son défunt fiancé avec un message sur son histoire Instagram où elle a réfléchi à la “vie simple” qu’ils avaient ensemble.

Aaron avait été ouvert sur ses problèmes de dépendance et plus particulièrement sur l’abus de pilules. Il a demandé de l’aide professionnelle pour une cure de désintoxication en 2017 et y est retourné presque immédiatement en raison d’une rechute. Aaron est allé en cure de désintoxication trois fois de plus, dont le plus récemment en septembre 2022 dans le but de retrouver la garde de son fils. Au-delà de ses dépendances, Aaron a également eu des problèmes de santé mentale et a pris des médicaments pour son trouble de la personnalité multiple, sa schizophrénie et son anxiété aiguë.

Aaron est décédé dix ans après le décès de sa sœur Leslie Carter. Leslie est décédé d’une overdose en janvier 2012. Aaron a accusé plus tard sa sœur Leslie de l’avoir violé alors qu’il n’avait plus de médicaments bipolaires dans une diatribe choquante sur Twitter en 2019.