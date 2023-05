« Pop ou pilsner »: le distributeur de bière de l’appartement de Vernon suscite l’inquiétude

Un résident de Vernon est déconcerté par un distributeur automatique de bière dans son immeuble.

Chris (un pseudonyme car le résident ne voulait pas que son nom soit publié) vit depuis 10 ans dans l’immeuble The Royal, anciennement Civic Place, sur la 37e avenue. Il dit qu’il y a un an et demi, le bâtiment a une nouvelle société de gestion, Landcore Management.

C’est alors que le distributeur automatique est arrivé dans la buanderie, à quelques mètres d’un distributeur de boules de chewing-gum pour les enfants.

La machine propose une sélection de boissons gazeuses et, pour 4 $, n’importe qui peut acheter une sélection de deux bières de la machine.

Cela ne va pas bien avec Chris.

« Je pense qu’il y a des gens avec des familles qui vivent ici », a-t-il déclaré. « Qui sait si des mineurs sont déjà allés acheter de la bière. Ma nièce pourrait même simplement être en visite et dire « hé, je veux un soda »… et tout d’un coup, elle revient avec une pilsner.

Chris a contacté la Commission de réglementation des alcools et du cannabis (LCRB) et a déposé une plainte concernant le distributeur automatique non surveillé le 23 mai. En réponse, la LCRB a déclaré que la plainte avait été confiée à l’inspecteur des alcools et du cannabis Christopher Toper, mais aucune décision ou action. n’a encore été faite.

La LCRB décidera s’il y a suffisamment de preuves pour prouver une infraction. S’il s’avère qu’une infraction s’est produite, elle sera soit traitée dans le cadre de réunions de conformité, soit la LCRB prendra des mesures d’exécution contre le titulaire de permis ou le titulaire du permis.

Chris note que le distributeur automatique peut être accessible au public, car le portail et la porte d’entrée du bâtiment sont fréquemment laissés ouverts.

En réponse à une demande de commentaires, Landcore Management a nié avoir vendu de la bière dans le distributeur automatique, affirmant qu’un morceau de bande indiquant « bière » avait été placé sur la machine « comme une blague ». Cependant, lorsque Chris a mis 4 $ dans la machine vendredi matin, une canette de bière Busch alcoolisée est sortie.

Dans un e-mail de suivi, Landcore Management a déclaré qu’il parlerait à la personne qui s’occupe de la machine.

The Morning Star a contacté le LCRB pour commentaires.

Brendan Shykora

BièreVernon