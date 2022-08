‘Pop Idol’ et star de la scène Darius Campbell Danesh décède à 41 ans

Commentez cette histoire Commentaire

LONDRES – L’interprète Darius Campbell Danesh, qui est passé d’une émission de télé-réalité britannique à une carrière sur scène et musicale, est décédé à l’âge de 41 ans. La famille du chanteur a déclaré mardi qu’il avait été retrouvé inconscient dans son appartement de Rochester, dans le Minnesota, le 11 août et déclaré mort par le bureau des médecins légistes locaux.

“Le département de police local a confirmé qu’il n’y avait aucun signe d’intention ou de circonstances suspectes”, a déclaré la famille. “La cause de sa mort subite est inconnue à ce stade alors que les examens médicaux se poursuivent.”

Né à Glasgow d’une mère écossaise et d’un père iranien, Campbell Danesh est apparu dans l’émission de téléréalité “Popstars” en 2001, faisant sensation avec son interprétation intense de “…Baby One More Time” de Britney Spears.

Il a eu plus de succès plus tard la même année sur “Pop Idol”, un des premiers hybrides de télé-réalité de Simon Cowell qui visait à trouver une nouvelle star de la chanson. Il est arrivé troisième derrière Gareth Gates et Will Young, mais a dominé les charts britanniques en 2002 avec le single “Colourblind”, de son premier album “Dive In”.

Campbell Danesh a ensuite joué des rôles majeurs dans des comédies musicales, notamment dans les productions West End de “Chicago” et “Guys and Dolls”, et a joué le rôle de Rhett Butler dans une adaptation musicale de “Autant en emporte le vent”. Le spectacle à gros budget a ouvert ses portes à Londres en avril 2008 mais a fermé deux mois plus tard après de mauvaises critiques et des ventes de billets.

En 2010, il a remporté une autre émission de télé-réalité, “Popstar to Operastar” et a ensuite joué dans une production de “Carmen” à l’O2 Arena de Londres.

Il a également fait une incursion à Hollywood en tant que co-producteur exécutif du film d’horreur “Imperium” de 2016, avec Daniel Radcliffe.