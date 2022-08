“Pop Idol” Darius Campbell Danesh est mort à 41 ans

NOUVEAUVous pouvez désormais écouter les articles de Fox News !

La star britannique Darius Campbell Danesh est décédée. Il avait 41 ans.

Le département de police de Rochester dans le Minnesota a confirmé à Fox News Digital que la police “avait répondu à l’appel d’une personne décédée” le 11 août à 11 h 53, heure locale, aux Berkham Apartments.

“Le bureau du médecin légiste régional du sud du Minnesota a identifié la personne comme étant Darius Campbell, âgé de 41 ans”, ajoute le communiqué, notant que “l’enquête sur la cause de son décès est toujours en cours” et “qu’il n’y a aucune menace connue pour le public”.

La famille de Campbell Danesh a également partagé une déclaration avec l’Associated Press.

“Le département de police local a confirmé qu’il n’y avait aucun signe d’intention ou circonstances suspectes”, a déclaré sa famille. “La cause de sa mort subite est inconnue à ce stade alors que les examens médicaux se poursuivent.”

Né à Glasgow d’une mère écossaise et d’un père iranien, Campbell Danesh est apparu dans l’émission de téléréalité “Popstars” en 2001, faisant sensation avec son interprétation intense de “Baby One More Time” de Britney Spears.

Il a eu plus de succès plus tard la même année sur “Pop Idol”, un des premiers hybrides de télé-réalité de Simon Cowell qui visait à trouver une nouvelle star de la chanson. Campbell Danesh s’est classé troisième derrière Gareth Gates et Will Young, mais a dominé les charts britanniques en 2002 avec le single “Colourblind”, extrait de son premier album “Dive In”.

Campbell Danish a ensuite joué dans des comédies musicales, notamment “Chicago” et “Guys and Dolls”, et a joué le rôle de Rhett Butler dans une adaptation musicale de “Autant en emporte le vent”. En 2010, il a remporté une autre émission de téléréalité, “Popstar to Operastar” et a ensuite joué dans une production de “Carmen” à l’O2 Arena de Londres.

Il a également fait une incursion à Hollywood en tant que co-producteur exécutif du film d’horreur “Imperium” de 2016, avec Daniel Radcliffe.

Les hommages à la star ont commencé à affluer sur les réseaux sociaux. Nicki Chapman, qui était juge sur “Pop Idol”, a tweeté : “Il n’y aura jamais qu’un seul Darius Campbell Danesh.”

Elle a ajouté : “Un vrai gentleman avec une âme bienveillante et un tintement espiègle dans les yeux. Depuis cette première audition mouvementée sur Popstars jusqu’à ce qu’il m’invite gentiment à le voir jouer sur la scène du West End, les pensées sont avec sa famille en ce moment triste.”

Acteur Sanjeev Bhaskar tweeté à propos de son “décès prématuré” et a déclaré que Campbell Danesh “n’aurait pas pu être un invité plus gentil et plus chaleureux avec un grand sens de l’autodérision”.

Campbell Danish a épousé l’actrice canadienne Natasha Henstridge en 2011. Ils ont divorcé quelques années plus tard.

L’Associated Press a contribué à ce rapport.