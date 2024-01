Pop-corn et couvre-feu : l’Inde se prépare pour le temple de Ram avec frénésie et peur | Politique

Yavatmal/Mumbai, Inde – Depuis un mois, des mini-camions sillonnent les routes labyrinthiques qui traversent les villages du district de Yavatmal, au centre de l’Inde.

Yavatmal est en proie à une détresse agraire si profonde que plus de 5 800 agriculteurs se sont suicidés ici au cours des deux dernières décennies, selon les données fournies par le collecteur divisionnaire local.

Mais ces camions n’ont apporté aucune aide aux agriculteurs en difficulté. Au lieu de cela, avec une photo du dieu hindou Ram sur des affiches collées sur leurs côtés, les camions ont fait une incursion au plus profond du district, exhortant les agriculteurs à donner des céréales.

Les céréales sont destinées à Ayodhya pour nourrir des centaines de milliers de fidèles visitant la ville où le Premier ministre Narendra Modi consacrera un temple à Ram le 22 janvier, plus de trois décennies après qu’une foule dirigée par des nationalistes hindous ait démoli une mosquée qui se trouvait sur place. .

Les camions sont exploités par le Vishwa Hindu Parishad (VHP), une partie du réseau nationaliste hindou Sangh Parivar dirigé par le Rashtriya Swayamsevak Sangh (RSS) qui comprend le Bharatiya Janata Party (BJP) de Modi.

Chez Samvidhan Chowk, à Yavatmal, les ouvriers chargent à la hâte un grand camion porte-conteneurs avec des sacs de céréales. “Nous avons réussi à remplir trois camions porte-conteneurs avec ces dons, et c’est le quatrième”, déclare Raju Niwal, président du VHP Vidarbha Prant. L’idée, disent les bénévoles du VHP sur place, est de mobiliser les agriculteurs et de leur faire « se sentir impliqués » dans les célébrations.

C’est un sentiment que le gouvernement Modi et ses alliés idéologiques ont réussi à susciter dans tout le pays.

Pendant plus de sept décennies, le mouvement visant à construire le temple Ram à Ayodhya, à l’endroit où il serait né selon les écritures hindoues, a été entouré de violence et d’âpres contestations. Près de 2 500 personnes (PDF)selon un document de recherche de l’Institute of Peace and Conflict Studies, ont été tués lors des violences qui ont éclaté autour de l’agitation menée par le BJP exigeant un temple Ram au début des années 1990.

Mais alors que Modi s’apprête à inaugurer le temple de Ram, le pays a été inondé d’actes et de symboles de la culture populaire qui ignorent ce passé troublé, donnant au mouvement du temple de Ram une image bénigne et créant un héritage durable pour Modi parmi les hindous, disent les analystes.

Chansons pop et pop-corn

Des réseaux sociaux aux écoles, l’inauguration du temple est partout. Les plateformes musicales regorgent de nouvelles chansons exhortant les citoyens à célébrer l’occasion, insistant sur le fait que Ram « reviendrait ». De nouvelles émissions de télévision sont apparues autour de la vie de Ram. Les émissions de télé-réalité ont consacré des épisodes entiers aux chansons célébrant Ram, avec un temple de fortune construit en studio. Les véhicules des chaînes de télévision d’information arborent d’énormes autocollants Ram, tandis que les studios d’information présentent de grandes découpes de Ram comme toile de fond pour les débats d’actualité. La plus grande compagnie aérienne nationale indienne, Indigo, a demandé à son équipage de cabine de se déguiser en Ram, sa femme Sita et son frère Lakshman, lors de son vol inaugural à destination d’Ayodhya au départ d’Ahmedabad.

Vendredi, PVR Cinemas, l’une des plus grandes chaînes de cinéma indiennes, a annoncé qu’elle allait, en association avec la chaîne d’information hindi Aaj Tak, diffuser en direct des images de la cérémonie d’inauguration du temple dans les salles de cinéma du pays, avec « un cadeau gratuit ». combo pop-corn »pour les participants.

Sur WhatsApp et Instagram, des bobines et des vidéos honorent l’inauguration du temple avec des images saisissantes : une image, virale sur toutes les plateformes, montre Modi dominant Ram et l’accompagnant dans le temple.

Modi a approuvé la plupart de ces éléments – une analyse de sa chronologie sur Twitter révèle qu’il a tweeté au moins 16 chansons autour de Ram ce mois-ci. Il a même créé une playlist de 62 de ces chansons qu’il a tweetée vendredi. Sur sa chaîne WhatsApp, sur les 14 posts publiés depuis le 1er janvier, au moins cinq concernent l’inauguration du temple Ram.

Enthousiasmés, plusieurs chanteurs de renom ont sorti des chansons autour de l’événement ces dernières semaines – de Sonu Nigam, Jubin Nautiyal, Shaan, Udit Narayan, Alka Yagnik et Kailash Kher, aux compositeurs de musique Amit Trivedi et Anu Malik. Beaucoup de ces vidéoclips présentent des visuels de Modi. Ces chansons ont été réutilisées pour des bobines et des vidéos créées par la foule, amplifiant ainsi leur portée à plusieurs reprises.

Mais beaucoup disent que ce qui manque dans cette euphorie, c’est une reconnaissance du passé sanglant du mouvement autour du temple.





1947, encore une fois ?

L’auteur Nilanjan Mukhopadhyay, qui a rendu compte de l’agitation qui a conduit à la démolition de la mosquée Babri du XVIe siècle à Ayodhya, affirme que les célébrations font écho aux événements du 15 août 1947. L’Inde a célébré en même temps son indépendance de la domination coloniale britannique. une époque où de grandes parties du pays étaient noyées dans la haine interreligieuse et où le sous-continent était divisé en deux.

« Il existe des parallèles frappants qui peuvent être établis entre le 22 janvier et le 15 août 1947, non pas avec les célébrations autour de l’indépendance de l’Inde, mais avec les tragédies entourant sa partition. [into India and Pakistan]», déclare Mukhopadhyay, auteur du livre de 1994, The Demolition: India at the Crossroads.

Mukhopadhyay se souvient d’une récente conversation avec un ami musulman, qui lui a raconté comment les musulmans échangeaient des messages se mettant en garde de ne pas prendre les transports publics le 22 janvier ou de ne pas afficher leur identité musulmane ce jour-là.

« D’un autre côté, l’Hindou triomphant savoure cette peur. Il existe chez beaucoup un sentiment de triomphalisme collectif », dit-il.

Cependant, aucune de ces craintes et de cette déception ne se reflète dans le discours populaire autour de l’investiture.

La jeune identité

Ce qui se reflète dans le triomphalisme évoqué par Mukhopadhyay : dans certaines villes, des femmes enceintes auraient demandé que leur accouchement coïncide avec l’inauguration. Le Conseil du barreau indien a écrit au juge en chef de la Cour suprême, DY Chandrachud, pour demander que tous les tribunaux du pays soient fermés le 22 janvier, afin que les avocats et le personnel juridique puissent participer aux célébrations autour du temple. La bourse restera fermée lundi et travaillera plutôt le 20 janvier, un samedi, pour rattraper les heures de négociation.

Beaucoup pensent que de telles célébrations sont conçues pour la jeune population indienne – la moitié du pays a moins de 25 ans et est né près d’une décennie après les violences et les morts liées à l’agitation et à la démolition de la mosquée de Babri.

« Les jeunes d’aujourd’hui ne connaissent rien de la mosquée Babri. On ne leur a jamais parlé de l’histoire de cette question et, par conséquent, la démolition ne fait pas du tout partie de leur imagination », explique la sociologue Nandini Sardesai. En soulignant la pléthore de chansons et de contenus télévisés autour de l’événement, Sardesai déclare : « La religion n’est plus une institution, elle est devenue une partie de la culture populaire. Par conséquent, tout – de la musique à la danse en passant par les films – comporte désormais un élément de religion.

À Mumbai, le ministre du BJP, Mangal Prabhat Lodha, a demandé aux élèves des écoles publiques d’écrire des essais, de la poésie, des pièces de théâtre ainsi que des croquis sur Ram, selon un reportage. Le gouvernement Modi, par l’intermédiaire de la chaîne de télévision publique Doordarshan, diffuse une série spéciale d’histoires autour de Ram à l’approche de l’inauguration, en dehors d’autres programmes autour de l’événement. En fait, l’administration Modi a même accordé une demi-journée de congé à tous les employés du gouvernement central le jour de l’inauguration. Cinq gouvernements régionaux, tous contrôlés par le BJP, ont déclaré un jour férié lundi, certains interdisant même la vente d’alcool ce jour-là.

Une blessure persistante

Pour Abdul Wahid Shaikh, 44 ans, basé à Mumbai, toute cette célébration est bouleversante et rappelle une douleur qui perdure.

Autour de lui à Mumbai, de nombreuses rues sont ornées de drapeaux safran et de grandes découpes de Ram. Des panneaux publicitaires affichent des vœux de nouvel an avec des images de Ram.

Shaikh, un habitant de l’est de Mumbai, n’avait que 13 ans lorsqu’il a vu les braises de la haine engloutir sa localité après la démolition de la mosquée de Babri. Dans les jours qui ont suivi, des émeutiers des partis de droite hindous ont attaqué des maisons musulmanes de son quartier. « À cette époque, les musulmans vivaient dans des couvre-feux qu’ils s’imposaient eux-mêmes », a-t-il déclaré.

La violence, a déclaré Shaikh, semble avoir été délibérément oubliée sans aucune tentative de mettre un terme à l’affaire. « Lorsque le gouvernement est de votre côté, même un crime devient une célébration », a-t-il déclaré.

La peur qu’il ressentait ces jours-là n’a pas disparu. “À l’approche du 22 janvier, de nombreux musulmans se parlent de rester chez eux ce jour-là et refusent de se laisser entraîner dans les provocations des nationalistes hindous”, a-t-il ajouté.

Pour de nombreux musulmans comme Shaikh, le 22 janvier sera une nouvelle fois un couvre-feu auto-imposé.