Pour les millions de personnes dans le monde qui revendiquent l’héritage irlandais, le 17 mars est une journée pour célébrer tout ce qui est vert, boire un peu d’alcool et saluer la Saint-Patrick – mais les ministres irlandais appellent à des célébrations plus sobres cette année.

Les ministres du gouvernement irlandais préviennent les fêtards potentiels de la Saint-Patrick qu’ils devraient utiliser de l’eau, et non de l’alcool, comme boisson de choix lorsqu’ils célèbrent la fête nationale. Et s’ils veulent vraiment être patriotiques dans la pandémie, mieux vaut rester à la maison tout en portant un toast au saint patron de l’Irlande.

S’exprimant à la radio irlandaise à la veille de la fête, le ministre d’État Patrick O’Donovan a exhorté les gens à « Noyer le trèfle avec de l’eau » cette année. Les responsables de la santé craignent que la consommation d’alcool ne conduise à une rupture de la distanciation sociale et à un plus grand nombre de personnes se rassemblant en groupes plus importants, augmentant la propagation du virus.

Le ministre a également critiqué le fait que les ventes d’alcool dans les magasins et les supermarchés – les pubs irlandais ont été fermés pendant la majeure partie de l’année écoulée en raison des restrictions de Covid-19 – n’avaient pas été réduites avant les vacances du 17 mars, ni pendant les vacances du 17 mars. périodes de verrouillage en général.

« Nous ne l’avons pas traité en tant que pays, et je suis très critique de la façon dont nous ne l’avons pas fait », Dit O’Donovan. «C’était un échec massif parce que nous ne l’avons pas traité avant Noël et je pense que nous en avons payé le prix très cher.»

Le 13 décembre, l’Irlande a enregistré les taux de virus les plus bas d’Europe. Un mois plus tard, à la suite d’un assouplissement des règles de verrouillage à Noël, il a enregistré le plus grand nombre de cas confirmés par million d’habitants.

L’Irlande a enregistré plus de 227000 cas de coronavirus au cours de l’année écoulée et 4534 décès liés à Covid. Les célébrations de la Saint-Patrick de l’année dernière ont été annulées car on a dit aux gens de pratiquer la distanciation sociale et de ne pas se rassembler en grands groupes, et l’Irlande est entrée dans son premier verrouillage strict deux semaines plus tard.

Les sentiments d’O’Donovan ont été repris par le ministre irlandais de l’enseignement supérieur, Simon Harris, qui a été ministre de la Santé pendant les premiers mois de la pandémie.

«Ce que je suggérerais demain – la chose la plus patriotique que les gens puissent réellement faire dans le cadre de notre bataille nationale contre Covid-19 – est de s’en tenir aux conseils de santé publique,» Harris a déclaré, ajoutant que le gouvernement voulait être en mesure de publier une feuille de route sur les restrictions de verrouillage dans les deux prochaines semaines.

