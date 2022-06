Poonam Pandey se fait brutalement troller pour être sans soutien-gorge, les internautes disent “kuch to pehan leti”

Poonam Pandey ne manque jamais une occasion de faire la une des journaux. Que ce soit en faisant des déclarations audacieuses ou en faisant des apparitions publiques, Pandey sait rester dans l’actualité. Samedi, l’actrice de Nasha a été capturée par les paparazzi à Mumbai, et elle a stupéfié les spectateurs en allant sans soutien-gorge dans un crop top blanc. Poonam a posé pour l’objectif comme une patronne, et elle a même posé avec ses fans pour des selfies.

Cependant, dès que les photos et la vidéo ont été diffusées en ligne, l’actrice a été honteuse et brutalement trollée par les internautes pour avoir affiché ses atouts. De nombreux utilisateurs ont fustigé l’actrice et l’ont qualifiée de “sans vergogne”. Un utilisateur a affirmé : « Abe yeh kya hai pura dekh raha hai yaar thora sa saram karo ». Un autre utilisateur a ajouté : “Ye humare samaj ko kharab kr rhe h.” Un utilisateur a plaisanté, “Sous-vêtements ka kharcha hi nahin ha.” Un autre utilisateur s’est moqué d’elle en disant : “Chi andar kuch peheni nhi kya”. L’un des utilisateurs a écrit : “Kuch to pehan leti sab kuch dikh raha”. L’un des utilisateurs l’a également soutenue. “Elle ne porte pas de soutien-gorge, ça va, c’est son choix. Nous vivons en démocratie. ** je m’en fiche.”

Poonam fait généralement des apparitions publiques aussi audacieuses, et tout comme Urfi Javed, Poonam possède également une attitude de «diable peut se soucier» des ennemis et des opposants. Sur le plan du travail, Poonam a été vu pour la dernière fois dans l’émission de téléréalité hébergée par Kangana Ranaut, Lock Upp, avec le gagnant Munawar Faruqui et d’autres concurrents comme Azma Fallah, Saisha Shinde, Anjali Arora, Payal Rohatgi et d’autres.