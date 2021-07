Poonam Pandey rompt le silence sur l’arrestation de Raj Kundra et déclare « mon cœur va à Shilpa Shetty et à ses enfants »

Au milieu de l’arrestation de Raj Kundra dans l’affaire de pornographie douce lundi soir, l’acteur mannequin Poonam Pandey a réagi à l’événement choquant qui a envoyé des ondes de choc à travers le pays.

Parlant de l’arrestation de Raj dans une affaire liée à la production et à la diffusion en continu de films porno, Poonam Pandey a déclaré que son « coeur va » à sa femme, l’actrice Shilpa Shetty, et à leurs deux enfants.

Dans une interview avec un grand quotidien, Poonam a réagi à la nouvelle de l’arrestation de Raj et a déclaré : « En ce moment, mon cœur va à Shilpa Shetty et ses enfants. Je ne peux pas imaginer ce qu’elle doit traverser. Alors, je refuse d’utiliser cette opportunité pour souligner mon traumatisme. »

« La seule chose que j’ajouterai, c’est que j’ai déposé une plainte auprès de la police en 2019 contre Raj Kundra et que j’ai par la suite déposé une plainte auprès de l’honorable tribunal de grande instance de Bombay contre lui pour fraude et vol. Cette affaire est en instance, donc je préfère de limiter mes déclarations. De plus, j’ai pleinement confiance en notre police et le processus judiciaire », a-t-elle ajouté.

Pour les inconnus, Poonam Pandey avait déposé une plainte devant la Haute Cour de Bombay contre Raj Kundra et ses associés d’Armsprime Media, la société qui gérait son application. Poonam avait affirmé qu’ils utilisaient illégalement du contenu la mettant en scène même après la résiliation de son contrat avec la société.

S’adressant au premier quotidien en février, Raj s’est distancié de l’affaire. Il avait déclaré: « J’avais investi dans une société appelée Armsprime Media l’année dernière, qui fabrique des applications pour les célébrités. Je ne suis pas au courant de la pétition car j’ai quitté l’entreprise en décembre 2019 avec une vente aux actionnaires actuels. »

Dans un geste sensationnel, la police de Mumbai a arrêté Kundra lundi soir pour des accusations présumées de création et de publication de contenu pornographique et de publication via des applications mobiles.

L’annonce de l’action choquante a été faite par le commissaire de police Hemant Nagrale lui-même, sur la base d’un cas enregistré en février.

Depuis lors, Kundra, 46 ans, – un homme d’affaires anglo-indien – était sous le scanner de la Crime Branch-CID avant le mouvement dramatique de la police la nuit dernière.

L’arrestation soudaine a stupéfié Bollywood qui est sous le radar depuis un an avec des sondes de stupéfiants.

Des sources officielles révèlent que les enquêteurs ont récupéré certains éléments incriminants tandis que le rôle d’autres personnes connues et inconnues dans l’ensemble du racket est également en cours d’investigation.

« Une affaire a été enregistrée auprès de la Crime Branch concernant la création de films pornographiques et leur publication via certaines applications. Nous avons arrêté Raj Kundra dans cette affaire car il semble être le principal conspirateur », a déclaré Nagrale. « Nous avons suffisamment de preuves à ce sujet. Une enquête plus approfondie est en cours », a ajouté le chef de la police.