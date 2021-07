Poonam Pandey réagit à l’arrestation de Raj Kundra et déclare « mon cœur va à Shilpa Shetty et à ses enfants » | Nouvelles des gens

New Delhi : Raj Kundra, le mari de l’actrice de Bollywood Shilpa Shetty, a été placé en garde à vue jusqu’au 23 juillet pour une affaire de création et de publication de films pornographiques. Il a été arrêté par la branche criminelle de la police de Mumbai dans une affaire relative à la création de films pornographiques et à leur publication via certaines applications lundi soir (19 juillet 2021).

Depuis que la nouvelle est apparue sur Internet, Poonam Pandey, qui a avoué devant l’équipe de police de Mumbai qu’il l’avait amenée dans l’industrie du film pour adultes, a maintenant réagi à l’arrestation du Kundra.

Times of India a cité Poonam Pandey disant qu’en ce moment, son cœur va à Shilpa Shetty et à ses enfants.

« Je ne peux pas imaginer ce qu’elle doit traverser. Donc, je refuse d’utiliser cette opportunité pour mettre en évidence mon traumatisme », a déclaré TOI.

Elle a en outre réagi à l’affaire pénale déposée par elle contre Kundra et ses associés. Elle a déclaré: «La seule chose que j’ajouterai, c’est que j’ai déposé une plainte auprès de la police en 2019 contre Raj Kundra et que j’ai par la suite déposé une plainte auprès de l’honorable haute cour de Bombay contre lui pour fraude et vol. Cette affaire est en instance, c’est pourquoi je préférerais limiter mes déclarations. De plus, j’ai pleinement confiance en notre police et le processus judiciaire. »

Récemment, après son arrestation, une interview non datée de Sagarika est apparue. L’actrice-mannequin a porté une série d’allégations contre Raj, affirmant qu’on lui avait offert un rôle dans une série Web produite par lui en août 2020.

Sagarika a affirmé qu’on lui avait demandé de passer une audition pour le projet par appel vidéo, où trois personnes, dont Raj Kundra et Umesh Kamat, lui ont demandé une audition nue. Elle a ajouté qu’ils l’avaient attirée avec le projet et beaucoup d’argent et avaient essayé de la convaincre de passer l’audition nue.

Selon PTI, la police criminelle de Mumbai a déclaré qu’il y avait plusieurs chats WhatsApp qui ont révélé que Kundra était impliqué dans les transactions financières des applications et de leur contenu. La police a également déclaré que trois femmes avaient déposé des plaintes dans cette affaire, affirmant qu’elles avaient été « forcées d’agir dans des films pornographiques ».

Les accusés ont profité de mannequins, acteurs et autres travailleurs en difficulté et les ont fait travailler dans ces films pornographiques, a indiqué la police, ajoutant que ces films avaient été tournés dans des bungalows loués à Mumbai. Kundra a été placé en détention après avoir été incarcéré en vertu des articles pertinents du Code pénal indien et de la Loi sur les technologies de l’information.

À la suite des enquêtes menées par la police de Malvani et plus tard par la Criminal Branch-CID and Property Cell, au moins 12 arrestations ont été effectuées jusqu’à présent, dont Kundra, son associé technique Ryan J. Tharpe, qui ont été placés en garde à vue jusqu’au 23 juillet par un tribunal d’instance de Mumbai.

(Avec entrées PTI)