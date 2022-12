Poonam Pandey réagit à la controverse de la chanson Besharam Rang de SRK-Deepika, dit "paap hai yeh...mat karo"

Shah Rukh Khan, la vedette de Deepika Padukone, Pathaan, a créé suffisamment de bruit avant la sortie. Les affiches et le teaser officiel ont été largement acceptés par les masses. Puis nous avons eu la première chanson du film, Besharam Rang, et les choses ont pris une tournure différente.

Soudain, nous avons vu la chanson ciblée par des internautes vexés. Ils ont qualifié la chanson de “vulgaire et offensante”. De nombreux utilisateurs de médias sociaux, et même des politiciens, ont trouvé le look de Deepika dans un bikini safran “absurde”. Les appels au boycott du film figuraient parmi les principales tendances des médias sociaux, alors que des internautes furieux ont déclaré que les réalisateurs avaient blessé leurs sentiments religieux.

Maintenant, même Poonam Pandey a réagi à la chanson et à toute la controverse qui l’entoure. Quand Instant Bollywood lui a demandé de réagir à la polémique sur Deepika portant un bikini safran, l’actrice de Nasha a semblé abasourdie, et elle a dit : “Ce serait stupide d’en parler. Parce que la chanson est jolie, Deepika a l’air géniale, c’est un super chanson, et mon SRK préféré a l’air trop chaud.” Elle a ensuite fait l’éloge de Khan et a déclaré: “Kaun itna hot dikh sakta hai, gunaah hai yeh, paap hai yeh. Mat karo monsieur.”

Au milieu des controverses, la vidéo officielle de Besharam Rang enregistre 99 millions de vues en seulement 9 jours après sa sortie. Cela signifie que la chanson a trouvé son acceptation parmi les masses. Et c’est largement suffisant pour que les réalisateurs comprennent que le public cinéphile n’est pas blessé par la chanson.

Même le réalisateur Vivek Agnihotri a maintenant comparé les chansons de Bollywood et Instagram Reels. Son tweet a réussi à attirer l’attention. Il a tweeté: «Les premières bobines Insta ressemblaient à de mauvaises copies de chansons de Bollywood. Maintenant, les chansons de Bollywood ressemblent à de mauvaises copies des bobines Insta. La deuxième chanson de Pathaan, Jhoome Jo Pathaan sortira aujourd’hui. SRK, Deepika Padukone et John Abraham avec Pathaan sortiront en salles le 25 janvier 2023.