Poonam Pandey lors de la finale du WTC entre l’Inde et la Nouvelle-Zélande

Poonam Pandey avait déjà fait la une des journaux pour avoir déclaré qu’elle se déshabillerait si l’Inde remportait la Coupe du monde. Maintenant, nous avons mis la main sur une vidéo récente de la starlette lors d’un événement public où elle a de nouveau parlé de se déshabiller lorsqu’elle a été interrogée sur la finale du Championnat du monde de test en cours qui se tiendra à Southampton. Récemment, Poonam a distribué des rations et des produits de première nécessité pour repérer les garçons au cours desquels les médias lui ont posé la question sur le match de cricket.

Selon une vidéo de Spotboye, un Poonam choquant a déclaré: « Cricket chalu hai? log cricket khel rahe hain? Et si cela se produit, devrais-je encore dire que je me déshabillerai si l’Inde gagne cette fois? Je n’en ai aucune idée. Je je rentrerai chez moi. Je vérifierai et penserai à la controverse si possible.

Son mari Sam Bombay a ensuite plaisanté: « Puis-je me déshabiller? »

A quoi Poonam a répondu: « Vous voulez vous déshabiller? India haar jaayegi mat karna. »

En 2011, Pandey avait déclaré qu’elle se déshabillerait si l’Inde soulevait la Coupe du monde. La starlette avait déclaré au Times of India : « Oui, j’irai certainement nue pour rencontrer les garçons s’ils soulèvent la Coupe du monde. »

Elle a ajouté: « Je ne commets pas de crime. J’aime le cricket et je le fais pour toute la nation, et l’amour de la nation pour le cricket. Chaque personne dans ce pays aime le cricket. J’ai déjà fait de nombreux types de tournages différents. , alors j’ai pensé que pour le pays, je devrais faire quelque chose de plus grand. Et je n’ai pas peur des gens. »