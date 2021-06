Poonam Pandey fait exploser les rumeurs de bébé, dit « zabardasti enceinte mat banao » | Buzz News

New Delhi: L’actrice mannequin controversée Poonam Pandey a dénoncé les rumeurs selon lesquelles elle serait enceinte de son mari Sam Bombay. Elle a rejeté les rapports de grossesse et a qualifié cela de « mauvaise nouvelle » pour elle.

Dans son interview avec Zoom, Poonam Pandey a annulé les rumeurs de grossesse en disant, « tapis enceinte zabardasti banao. Pour les femmes, c’est une bonne nouvelle et pour moi, c’était une mauvaise nouvelle, car je n’étais pas enceinte. Ek bar puch toh lo. Tout dans ma vie est comme un livre ouvert. Me pede batungi, agar me enceinte hun. »

Il y a quelques jours, les spéculations allaient bon train sur le fait que Poonam Pandey et Sam Bombay attendaient leur premier enfant. Cependant, cela s’est avéré être une fausse nouvelle.

Poonam et Sam Bambay se sont mariés le 1er septembre 2020 à Mumbai. Elle est allée sur Instagram et a annoncé la nouvelle de son mariage avec les fans ainsi qu’une photo avec son mari.

Cependant, quelques jours après son mariage, Poonam a accusé son mari Sam Bombay d’agression et d’agression. L’incident se serait produit dans le village de Canacona, dans le sud de Goa. Sam a ensuite été arrêté. Cependant, il a été libéré sous caution le lendemain.

Sur Karwa Chauth en 2020, Poonam a partagé des photos avec son mari Sam Bombay sur les réseaux sociaux démystifiant toutes les rumeurs de discorde conjugale.

En novembre de l’année dernière, elle a été arrêtée dans le nord de Goa pour avoir prétendument tourné une vidéo obscène et vulgaire sur la plage. L’aile féminine du Goa Forward Party a déposé une plainte contre l’actrice pour avoir prétendument tourné une « vidéo porno » au barrage de Chapoli à Goa.