Poonam Pandey fait des révélations CHOQUANTES sur Raj Kundra après son arrestation dans une affaire de pornographie, dit « il m’a menacé »

L’arrestation du mari de Shilpa Shetty, l’homme d’affaires Raj Kundra lundi soir dans l’affaire de pornographie, a choqué Bollywood et ses fans. Depuis lors, il y a eu de nombreuses révélations surprenantes dans l’affaire. L’acteur mannequin Poonam Pandey qui avait déposé une plainte contre Raj et sa société en 2019 a maintenant fait des déclarations choquantes à propos de l’homme d’affaires.

Dans une récente interview avec ETimes, Poonam a déclaré que Raj l’avait exploitée et avait partagé son numéro avec des messages répréhensibles, après quoi elle avait reçu des SMS menaçants.

« Ils m’ont menacé de signer leur nouveau contrat. Je devais tirer comme et quand ils voulaient, cependant, ils voulaient, sinon ils divulgueraient mes affaires privées. Après avoir refusé, mon numéro de téléphone a été divulgué sur Internet avec le message « Appelez-moi maintenant, je vais me déshabiller pour vous ». Ils ont diffusé ce message avec mon numéro de portable personnel », a déclaré Poonam dans sa déclaration.

Elle a ajouté: « Je me souviens, après cela, mon téléphone n’arrêtait pas de sonner. Je recevais des appels et des messages de menace de partout. Je n’étais pas chez moi à ce moment-là, je me cachais comme un fugitif. J’ai passé quelques mois dans un lieu nommé Uran à ce moment-là. J’avais peur qu’il m’arrive quelque chose parce que j’avais l’habitude de recevoir des textes qui disaient : « Je sais où tu es. » C’était effrayant.

Exhortant les filles qui ont été victimes d’actes répréhensibles à s’exprimer, Poonam a déclaré : « Malgré le refus de mes avocats, je fais cette déclaration que si Raj Kundra peut me faire quelque chose comme ça, qui est une personnalité connue, alors imaginez ce que doit se passer avec d’autres. Il est impossible de juger où est le point final de cette situation. J’exhorte toutes les victimes à sortir et à parler pour elles-mêmes. «

Pour les inconnus, Poonam Pandey avait déposé une plainte devant la Haute Cour de Bombay contre Raj Kundra et ses associés d’Armsprime Media, la société qui gérait son application. Poonam avait affirmé qu’ils utilisaient illégalement du contenu la mettant en scène même après la résiliation de son contrat avec la société.

Après l’arrestation de Raj a déclaré que son « cœur va à » sa femme, l’acteur Shilpa Shetty, et leurs deux enfants. Dans une interview avec un grand quotidien, Poonam a réagi à la nouvelle de l’arrestation de Raj et a déclaré : « En ce moment, mon cœur va à Shilpa Shetty et ses enfants. Je ne peux pas imaginer ce qu’elle doit traverser. Alors, je refuse d’utiliser cette opportunité pour souligner mon traumatisme.

« La seule chose que j’ajouterai, c’est que j’ai déposé une plainte auprès de la police en 2019 contre Raj Kundra et que j’ai par la suite déposé une plainte auprès de l’honorable tribunal de grande instance de Bombay contre lui pour fraude et vol. Cette affaire est en instance, c’est pourquoi je préférerais limiter mes déclarations. De plus, j’ai pleinement confiance en notre police et le processus judiciaire », a-t-elle ajouté.