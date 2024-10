Pool House / Partenaires DADA

© ZONE LUMIÈRE

Description textuelle fournie par les architectes. La résidence se déroule le long d’une cour linéaire, avec pour caractéristique déterminante une piscine saisissante qui occupe le devant de la scène entre la maison principale et un pavillon en bois. Cette piscine sert non seulement de point d’ancrage visuel, mais crée également un espace serein et réfléchissant, renforçant le lien de la maison avec le paysage. L’aménagement favorise un flux intérieur-extérieur fluide, où la maison et le paysage se fondent en un seul environnement cohérent. L’approche de la résidence est soigneusement orchestrée à travers une série de murs flottants décalés, qui cachent et révèlent la maison à mesure que l’on se déplace dans l’espace de dépôt. Ces murs, ainsi qu’un aménagement paysager bien pensé, constituent une zone tampon entre l’allée et les zones plus intimes de la maison.

Juxtaposée à la piscine axiale, la dépendance en bois joue un rôle clé dans la fusion des frontières entre les espaces de vie et le paysage environnant. Il favorise une expérience visuelle et spatiale fluide grâce à un vitrage transparent de quatre mètres de haut. La dépendance, qui sert d’espace de loisirs autour de la piscine, est soigneusement conçue pour abriter un salon, un bar et un jacuzzi, ce qui en fait un espace polyvalent de loisirs et de divertissement. La terrasse de la dépendance offre une vue imprenable sur la piscine, l’intégrant davantage dans la conception globale. Cette terrasse se connecte directement à la suite principale via un pont en bois, créant une relation dynamique entre les espaces privés et publics.

Structurellement, le volume des toilettes plane gracieusement au-dessus de la terrasse de la piscine, accentuant un effet flottant qui complète le bord infini de la piscine, qui semble se confondre avec l’horizon. L’intérieur de la résidence principale suit une conception largement ouverte, mais cette ouverture est rythmée par des changements verticaux et volumétriques qui définissent les différentes zones. Malgré son caractère ouvert, la résidence conserve un sentiment d’intimité et d’harmonie, grâce à la disposition réfléchie des espaces. En entrant, on est immédiatement accueilli par le flanc nord de la structure, où les espaces de vie formels font face au paysage avant. La conception s’étend pour inclure un bassin réfléchissant qui constitue le premier plan visuel de ces espaces formels.

De l’autre côté de la maison, les espaces privés sont soigneusement configurés, offrant isolement et confort. Ces espaces comprennent un salon familial et des chambres, judicieusement placées pour maximiser la vue. Le salon lui-même, conçu comme un volume à double hauteur adossé à la piscine, constitue un espace de rassemblement central pour la famille. Un élément architectural distinctif de cette zone est le remarquable volume métallique qui dépasse du premier étage et forme une salle de prière unique. Cette pièce, entourée d’un écran perforé en métal à double couche, crée un contraste visuel intrigant. Le premier étage est entièrement dédié aux espaces privés, comprenant principalement des chambres et des terrasses. Ces terrasses sont conçues comme des decks, offrant une vue imprenable sur le paysage en contrebas et renforçant le lien entre les espaces intérieurs et l’extérieur. Des jardinières extérieures sont stratégiquement placées autour du périmètre de la maison, apportant des éléments de verdure qui adoucissent la façade multitexturée. Cette infusion d’éléments naturels garantit que la maison se sent ancrée dans son environnement, malgré sa forme architecturale audacieuse.

L’architecture globale de la maison se caractérise par l’utilisation de plans horizontaux qui se chevauchent, tant au niveau du sol que des plaques de toit. Qu’il s’agisse de l’interaction entre le plein et le vide ou du contraste entre les éléments bâtis et naturels, la maison parvient à atteindre un équilibre harmonieux, ce qui en fait une déclaration architecturale unique et convaincante. Essentiellement, la conception de la résidence est une célébration de la forme, de la matérialité et du paysage, où chaque élément joue un rôle crucial dans la création d’un environnement à la fois luxueux et intimement lié à la nature.