Pooja Rani décroche l’or; Sac Mary Kom, Lalbuatsaihi et Anupama Argent

La boxeuse indienne Pooja Rani a défendu avec succès son titre après avoir battu Mavluda Movlonova en forme pour décrocher sa deuxième médaille d’or consécutive aux championnats asiatiques de boxe ASBC alors que les femmes indiennes ont terminé leur campagne avec une médaille d’or, trois d’argent et six de bronze à Dubaï dimanche.

La militante chevronnée Mary Kom (51 kg), Lalbuatsaihi (64 kg) et Anupama (+81 kg) ont remporté la médaille d’argent après avoir subi des défaites serrées lors de leurs finales respectives. Alors que Simranjit Kaur (60kg), Lovlina Borgohain (69kg), Jaismine (57kg), Sakshi Chaudhary (54kg), Monika (48kg) et Saweety (81kg) font partie des pugilistes indiennes qui ont décroché le bronze en demi-finale.

La pugiliste Pooja Rani (75 kg) liée aux Jeux olympiques a affronté un fort boxeur ouzbek, qui est entré dans le match en battant la médaillée olympique de Londres Marina Volnova lors des 4 dernières étapes. Pooja a fait preuve d’une grande netteté et d’un brillant tactique et a fait pression sur l’adversaire avec des coups de poing opportuns. Elle a poursuivi son attaque implacable et n’a laissé aucune chance au boxeur ouzbek de riposter avant de remporter une victoire complète 5-0 et de remporter sa deuxième médaille d’or consécutive aux Championnats d’Asie. Il s’agit également de la quatrième médaille de Pooja aux championnats après l’or en 2019, l’argent en 2012 et le bronze en 2015.

Plus tôt Mary Kom, Lalbuatsaihi a terminé sa campagne avec des médailles d’argent après s’être battu dans leurs demi-finales respectives. Alors que Mary Kom a perdu contre la double championne du monde Nazym Kyzaibay par 2 à 3, Lalbuatsaihi (64 kg) a également tout donné dans une autre médaille d’or disputée mais n’a pas réussi à dépasser Milana Safronova du Kazakhstan et a subi un 2 -3 défaites pour remporter la médaille d’argent lors de sa première sortie aux championnats.

Alors que dans le choc au sommet de 51 kg, Mary Kom est tombée sur son adversaire kazakhe dans une décision partagée 3-2, Lalbuatsaihi a également perdu 2-3, mais après avoir donné à sa rivale kazakhe Milana Safronova un combat inoubliable.

Lalbuatsaihi est entré dans l’équipe indienne en remplacement tardif du Pwilao Basumatary, dont le passeport avait expiré. La boxeuse Mizo a épuisé sa rivale avec ses contre-attaques mais a perdu de son élan au dernier tour pour terminer deuxième.

Anupama a été le dernier à monter sur le ring contre l’ancien champion du monde Lazzat Kungeibayeva du Kazakhstan. Elle a réussi à tenir le coup dans un combat entaché d’une tenue excessive et de décrochements, mais c’est Kungeibayeva, qui s’est mieux connectée pour une victoire 3-2.

Les prestigieux championnats en cours, organisés conjointement par la Fédération indienne de boxe (BFI) et la Fédération de boxe des Émirats arabes unis, le contingent indien de 19 membres a remporté son meilleur spectacle en remportant un record de 15 médailles tout en dépassant son précédent record de 13 médailles. (2 or, 4 argent et 7 bronze) de l’édition 2019 à Bangkok.

(Avec entrées PTI)

Lisez toutes les dernières nouvelles, les dernières nouvelles et les nouvelles sur le coronavirus ici