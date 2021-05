Pooja Hegde a plusieurs films dans son minou, y compris le réalisateur Rohit Shetty ‘Cirkus’ en face de Ranveer Singh. Le film met également en vedette Jacqueline Fernandez dans le rôle principal féminin. Maintenant, lors d’une interaction, l’acteur de ‘Housefull 4’ a parlé de l’ambiance sur les plateaux et de la façon dont elle aime tourner avec l’équipe ‘Cirkus’. Pooja a dit qu’elle avait l’impression d’être au milieu d’une partie pendant le tournage avec Rohit et Ranveer.

Pooja a déclaré: « Je ne pense pas avoir autant ri sur le tournage d’un film. J’aurais l’impression d’être au milieu d’une fête, et le travail se déroulait juste à côté. C’est la beauté de l’équation. nous avons tous partagé. L’énergie et l’ambiance du plateau étaient si bonnes. «

Plus tôt cette année, Hegde avait partagé une excitation avant le tournage de ‘Cirkus’ en disant: « Je suis ravi d’entrer dans la nouvelle année sur les plateaux, j’ai commencé le prochain calendrier de tournage pour ‘Radhe Shyam’ le 3 janvier, ce sera suivi du tournage de ‘Cirkus’. Ainsi, les tournages dos à dos sont alignés sans aucune interruption entre les deux. «

Pooja a également déclaré: «Je suis super excité pour cette année, je n’aurais pas pu rêver d’un meilleur départ pour le nouveau chapitre de 2021, faire ce que j’aime le plus! Je suis ravi de voir comment 2021 se déroulera. «

L’acteur a ajouté: « Professionnellement, c’est une période très excitante pour moi. Je fais ce que j’ai toujours voulu faire. Je travaille avec toutes les personnes avec lesquelles je voulais travailler. J’ai l’impression que mon travail acharné porte ses fruits. Et bien sûr, je ne suis rien sans ma merveilleuse famille de fans qui sont enthousiasmés par les films que je fais et me montrent tellement de soutien. «