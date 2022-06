Pooja Hegde se souvient du point le plus bas de sa carrière, dit “il y a eu une année où je n’ai pas eu de travail”

Pooja Hegde a fait ses débuts à Bollywood face à Hrithik Roshan dans le drame d’époque d’Ashutosh Gowariker Mohenjo Daro en 2016. Le film a été un échec commercial et critique et depuis lors, Pooja n’est apparu que dans un autre film hindi à ce jour, la comédie Housefull 4 en 2019. Cependant , l’actrice est l’une des actrices les plus recherchées du cinéma du sud de l’Inde où elle a fait partie de grands succès.

Pooja envisage également son retour dans l’industrie cinématographique hindi avec deux artistes à gros budget. On la verra d’abord aux côtés de Ranveer Singh dans la comédie de Rohit Shetty Cirkus dont la sortie est prévue le 23 décembre 2022. Une semaine plus tard, le 30 décembre, elle sera de retour sur grand écran dans Kabhi Eid Kabhi Diwali alias Bhaijaan de Salman Khan.

Dans une récente interview, l’actrice a évoqué la phase la plus basse de sa carrière lorsqu’elle n’a pas travaillé pendant une longue année. S’adressant à Hindustan Times, Pooja a déclaré: “Mon point culminant a été lorsque j’ai eu six films à succès d’affilée, et c’est incroyable. Le point le plus bas serait le début de ma carrière. Ce n’est pas comme si un film avait décollé et il y avait sans regarder en arrière. C’était comme si un film n’avait pas bien marché, puis il y a eu une année où je n’avais pas de travail, puis je n’obtenais pas le genre de films que je voulais faire.

“Quand j’ai eu ça, alors ça n’a pas marché, et puis un film a finalement marché pour moi en telugu. Depuis, c’est incroyable”, a déclaré l’actrice qui a récemment été vue dans trois films à gros budget Radhe Shyam face à Prabhas , Beast face à Thalapathy Vijay, et Acharya avec le duo père-fils de Chiranjeevi et Ram Charan. Malheureusement pour elle, les trois films ont été bombardés au box-office.