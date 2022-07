Pooja Hegde part en vacances sur trois continents avant de lancer le SSMB28 de Mahesh Babu ; les fans lui souhaitent un bon voyage

Pooja Hegde est une beauté infernale qui gagne des cœurs avec ses relais et ses offres d’inscription. Elle a déjà beaucoup dans son assiette. Et à partir d’août, Pooja Hegde commencera à tourner pour elle avec Mahesh Babou et Trivikram. Et avant qu’elle ne commence à tirer pour le suivant, SSMB28, Pooja est parti en vacances. Elle fera du tourisme sur trois continents et se détendra. L’actrice a partagé son enthousiasme à travers un post.

Pooja Hegde s’envole en vacances

Il y a quelques heures, Pooja Hegde a pris son compte sur les réseaux sociaux et a publié une photo de son passeport et de sa carte d’embarquement. L’actrice de Radhe Shyam avait l’air plutôt excitée de commencer son voyage de vie gitane pendant quelques semaines. Pooja se dirige d’abord vers Bangkok. Pooja Hegde a partagé une photo d’elle depuis la passerelle de l’aéroport et a écrit : “1 mois. 3 continents. 4 villes. Allons-y. #gypsiegirl.” Découvrez ses publications ici :

Pooja Hegde atteint Bangkok

Dans les histoires qu’elle a partagées à la suite de ses publications, on la voit profiter de la musique revendiquée à Bangkok. L’actrice de Beast a également partagé quelques vidéos des rues de Bangkok. Il semble que Pooja profite de son temps libre en se gorgeant de délices du continent. Découvrez les instantanés de ses histoires ici:

Pooja Hegde commencera SSMD28 le mois prochain

Pooja Hegde va bientôt tourner pour elle avec Mahesh Babu. Ils se donneront la main pour le prochain Trivikram. Le film sortira en août et une vidéo teaser annonçant la même chose a été publiée il y a quelques heures. Pooja Hegde a tourné pour des films consécutifs et ces vacances sont bien nécessaires, non ?

Côté travail, Pooja a un numéro spécial en F3, Jana Gana Mana avec Vijay Deverakonda, Cirkus avec Ranveer Singh et Kabhi Eid Kabhi Diwali avec Salman Khan.