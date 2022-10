Pooja Hegde fête son anniversaire avec Salman Khan sur le plateau de tournage de Kisi Ka Bhai Kisi Ki Jaan

L’actrice Mohenjodaro Pooja Hegde a célébré son anniversaire avec Salman Khan sur les plateaux de Kisi Ka Bhai Kisi Ki Jaan. OA l’occasion de son anniversaire, Salman a souhaité à l’actrice sur les réseaux sociaux.



Salman est allé sur Instagram pour partager quelques photos des célébrations d’anniversaire de Pooja Hegde et bien, cela ressemble à un festin pour nous ! Les acteurs Daggubati Venkatesh et Jagapathi Babu font également partie des célébrations.







Pooja a partagé une vidéo sur son Instagram et a écrit : “Les anniversaires sur le plateau sont les meilleurs”. La distribution du Pan Indian Ensemble sera annoncée prochainement. Il est produit par Salman Khan Films et promet d’avoir tous les éléments que l’on attend d’un film de Salman Khan – Action, Comédie, Drame, Romance et Émotions ! Kisi Ka Bhai Kisi Ki Jaan devrait sortir fin 2022.



Apparemment, le film s’intitulait auparavant Kabhi Eid Kabhi Diwali, mais les réalisateurs ont choisi de changer le titre. Peu de temps après que Salman ait partagé l’affiche de mouvement, les fans ont submergé la section des commentaires et ont exprimé leur enthousiasme pour son prochain film.

Pendant ce temps, l’acteur de Bajrangi Bhaijaan sera ensuite vu dans un thriller d’action Tiger 3 aux côtés de Katrina Kaif. Le film devrait sortir le 23 avril 2023. En dehors de cela, il a également Kick 2 avec Jacqueline Fernandez.

De retour à Pooja, elle a eu 32 ans jeudi. Outre Kisi Ka Bhai Kisi Ki Jaan, Pooja a également été encordé pour Cirkus de Rohit Shetty face à Ranveer Singh.



En ce qui concerne Tollywood, elle jouera le rôle principal dans le prochain projet de Mahesh Babu qui est actuellement sans titre. Pooja a également été jumelé avec Vijay Deverakonda dans le film d’action Jana Gana Mana. Produit par Puri Jagannadh, Charmme Kaur et Vamshi Paidipally, le film est réalisé par Puri Jagannadh. (Avec les entrées de l’ANI)