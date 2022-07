Pooja Hegde fait monter la température en bikini et chemise transparente, les photos cassent Internet

L’actrice Pooja Hedge, qui a fait partie de certains films à gros budgets ces derniers temps, ne manque aucune occasion de divertir ses fans et de les informer de sa vie personnelle et professionnelle sur les réseaux sociaux. Outre sa présence magnétique à l’écran qui laisse ses fans en admiration devant elle, Pooja laisse également toujours ses abonnés sur les réseaux sociaux stupéfaits par sa déclaration de mode.

Récemment, Pooja a publié une série de superbes photos de ses vacances sur son compte de réseau social. Pooja a pris sa poignée Instagram et a de nouveau traité les fans avec des photos à couper le souffle d’elle-même lors de son voyage à Bangkok.

Sur la première photo, l’actrice exsudait des vibrations de plage dans un bikini blanc qu’elle a associé à un haussement d’épaules transparent jaune clair. On a vu Pooja lever les yeux et embrasser la brise sur son visage tout en gardant un bras levé pour montrer son enthousiasme et profiter pleinement du moment.

Dans la deuxième image, la diva Housefull 4 a affiché son bikini noué en la gardant dos à la caméra. Sur la troisième photo, Pooja tout souriant a pris une pose époustouflante. Pour compléter son look de plage, elle a gardé ses cheveux ouverts. Pour les accessoires, elle a choisi des boucles d’oreilles assorties de couleur jaune foncé. La star du Sud portait un maquillage subtil avec des lèvres nude.

Dès que les photos ont été publiées, ses fans et ses abonnés ont recueilli des commentaires de cœur et de feu.

Découvrez les photos ci-dessous:





Pendant ce temps, sur le front du travail, Pooja sera ensuite vue dans Kabhi Eid Kabhi Diwali en tant que rôle principal féminin aux côtés de Shehnaaz Gill, Aayush Sharma et Zaheer Iqbal, qui joueraient prétendument les frères de Salman, devrait sortir le 30 décembre 2022. Le film a été dirigé par Farhad Samji et produit par Sajid Nadiadwala et le titre a été initialement annoncé par Salman en 2022.