Pooja Hegde est REMPLACÉE par Rashmika Mandanna dans CE grand film du sud en raison de son échec consécutif?

Pooja Hegde souffrirait beaucoup de ses échecs consécutifs. Depuis un certain temps, l’actrice s’efforce de trouver le succès au box-office avec ses sorties, ses dernières sorties ont été des échecs au box-office et n’ont pas réussi à impressionner les internautes et les téléspectateurs. De Radhe Shyam à Cirkus en passant par Kisi Ka Bhai Kisi Ki Jaan, tous ces films à gros budget mettant en vedette Pooja Hegde ont été des déceptions au box-office, tandis que Cirkus était le film le plus regardé et le plus aimé sur OTT. Et il semble que ces échecs au box-office affectent ses projets à venir. Et maintenant, la dernière mise à jour sur Pooja Hegde est qu’elle a été remplacée par Rashmika Mandanna dans un film du sud de l’Inde.

Non seulement Pooja Hegde a été remplacée par Rashmika Mandanna, mais aussi par une autre actrice du sud de l’Inde dans un autre film à gros budget.

Oui, selon les rapports, ce portail de divertissement Telugu affirme que Pooja a été retiré d’un film du sud de l’Inde nommé Ustaad Bhagat Singh, et Rashmika a été enrôlée car ses fans sont énormes. Eh bien, Rashmika a également été remplacée sur Animal par Parineeti Chopra après avoir quitté la vedette de Ranbir Kapoor. En parlant de Pooja, elle aurait été remplacée dans un de ses films du sud par Sreeleela, et ces gros coups ne sont venus qu’après son échec au box-office. Pooja, qui était le choix numéro un dans le sud pour tous les films à gros budget, est maintenant remplacée, et tout a changé car ses films ne se sont pas produits au box-office.

Eh bien, tous les acteurs sont jugés sur la base de leurs chiffres au box-office, et de nombreuses stars ont traversé cette phase difficile, y compris des superstars comme Shah Rukh Khan, mais il a rebondi. Le temps n’est pas toujours le même et nous ne pouvons pas attendre que Pooja reprenne le dessus. L’actrice a été constante dans l’industrie au fil des ans, et c’est une mauvaise phase qui passera certainement.