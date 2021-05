Pooja Hegde est «  extrêmement désireux et enthousiaste  » de travailler avec Salman Khan dans «  Kabhi Eid Kabhi Diwali  »

Pooja Hegde est prêt à partager l’espace de l’écran avec Salman Khan pour la première fois à Kabhi Eid Kabhi Diwali. Le film est dirigé par Farhad Samji et il était prévu de sortir récemment. Cependant, en raison de la pandémie de coronavirus, il a été reporté indéfiniment. Maintenant, lors d’une interaction, Pooja a partagé son enthousiasme à l’idée de romancer Salman pour la première fois. L’acteur a révélé qu’elle avait hâte d’interagir avec la superstar.

Hegde a déclaré à un quotidien: « C’est un film amusant qui fera rire les gens. Nous avions prévu de le commencer il y a quelque temps, mais la pandémie a affecté les horaires de tournage. Une fois que les choses s’amélioreront un peu, nous devrions, espérons-le, pouvoir commencer le tournage. Je suis extrêmement impatient et excité de travailler avec Salman Khan. C’est mon premier film avec lui, et c’est quelqu’un avec qui j’ai hâte d’interagir sur le plateau. «

Interrogé sur le travail dans la nouvelle normalité, Pooja a déclaré: « Les temps sont tels que nous devons prendre l’habitude de désinfecter, de garder une distance et de porter un masque. Ce n’est que lorsque les gens se sentent en sécurité que les choses peuvent se remettre sur pied sur le front du travail . De plus, nous devons apprendre à vivre avec le COVID-19. Ce sera une longue bataille pour arriver de l’autre côté. Être prudent et prudent est la seule clé. «

Pooja a été testée positive au COVID-19 il y a quelques jours et maintenant elle s’est remise du virus. L’acteur a partagé la nouvelle sur ses pages de médias sociaux en écrivant: « Merci pour tout l’amour que vous m’avez envoyé. J’ai bien récupéré, j’ai donné un coup de pied aux fesses d’un stupide coronavirus et enfin testé NÉGATIF! Yey! Tous vos souhaits et guérison. l’énergie semblait avoir fait leur magie. Pour toujours reconnaissants. Restez en sécurité là-bas. «