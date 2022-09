Pooja Hegde marque son retour à Bollywood après trois ans avec ses deux grands films à venir dont la sortie est prévue plus tard cette année en décembre. Le premier est Kisi Ka Bhai Kisi Ki Jaan face à Salman Khan et un autre est Cirkus avec Ranveer Singh après avoir joué dans deux films hindi plus tôt dans sa carrière – Mohenjo Daro et Housefull 4.

Lors du récent SIIMA (South Indian International Movie Awards) 2022 qui s’est tenu à Bangalore le week-end du 11 au 12 septembre 2022, Pooja a stupéfié tout le monde alors qu’elle assistait à la soirée de gala dans une robe rose à épaules dénudées dans laquelle elle était à couper le souffle.

Alors qu’elle marchait sur le tapis rouge, elle a déclaré à IndiaToday.in : “Nous devons tout regarder en ce moment et soutenir l’industrie” et a ajouté qu’elle attend avec impatience Kisi Ka Bhai Kisi Ki Jaan avec Salman et Cirkus avec Ranveer. Elle a également partagé que son prochain film Telugu avec Mahesh Babu, avec le titre provisoire de SSMB28, et réalisé par Trivikram Srinivas commencera bientôt.

Pooja a même remporté deux distinctions majeures en remportant deux trophées SIIMA de la meilleure actrice dans un rôle principal – Telugu pour sa comédie romantique Most Eligible Bachelor and Youth Icon South (Female), dont l’homologue masculin a été remporté par la star de Liger Vijay Deverakonda.

L’actrice a même partagé son moment de victoire sur Instagram et a écrit : “Continuez.à.faire.le.travail. Merci @siimawards et à tous ceux qui ont voté pour moi pour cet honneur. Le meilleur acteur et l’icône de la jeunesse sont deux prix que je chérirai. Ty @ geethaarts pour me voir comme Vibha et Bhaskar monsieur pour avoir écrit un rôle féminin aussi fort (et toutes ces pages de longs monologues debout). Quant à Youth Icon, je suppose que si vous continuez à être vous-même, cela finira par payer. J’espère Je continue d’inspirer et de rester inspiré par mon travail.”